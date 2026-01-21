Una exposición rescata en Cáceres la memoria silenciada de las mujeres represaliadas

La Sala Pintores de la Diputación, acogió este martes, la reinauguración de la exposición “Mujeres represaliadas por el franquismo en la ciudad de Cáceres. Sus nombres, sus rostros y sus historias”, una muestra impulsada por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) que amplía el contenido presentado el pasado año y que visibiliza la represión sufrida por las mujeres durante la dictadura franquista.

La presidenta de AMECECA, María Jesús Criado, se mostró “muy contenta y emocionada” al ver materializado un proyecto que, según explicó, “no ha culminado, porque es una exposición viva que seguirá ampliándose siempre que tengamos información e imágenes de mujeres represaliadas”. Criado subrayó que el objetivo de la asociación es “seguir contando la historia de las mujeres de Cáceres” y contribuir a que se conozca el pasado para evitar que hechos “reprobables” vuelvan a repetirse.

La muestra, que ahora puede verse por primera vez de forma completa, incorpora nuevos paneles fruto de la ampliación realizada en los últimos meses. Parte de este material ya había sido trabajado en el ámbito educativo, llegando a institutos de la ciudad y a alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos. En total, la exposición recoge la historia de 14 mujeres, con nombres, rostros y biografías que reflejan distintos tipos de represión.

Un visitante contempla el panel informativo de la exposición / ALEJANDRO CANCHO

Durante el acto intervino también Fernando Ayala, representante del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, quien agradeció la trayectoria de AMECECA “en defensa de los valores democráticos” y destacó que la ampliación de la exposición ha sido posible gracias a una subvención obtenida mediante concurrencia competitiva. Ayala puso en valor que el proyecto incorpore de manera central la perspectiva de género, señalando que “la mujer ha sido la gran olvidada en los procesos de la historia más reciente”.

Ayala anunció además que la Diputación publicará próximamente una nueva convocatoria de ayudas a asociaciones, fundaciones y universidades, con un presupuesto ampliado y un refuerzo de criterios como la educación, el enfoque de género y la lucha contra los discursos de odio. Asimismo, avanzó que se iniciará en breve el proceso de licitación para la inhumación de los restos de más de 300 personas asesinadas por el franquismo que permanecen en la fosa común del cementerio de Cáceres, una actuación impulsada tras la reivindicación de AMECECA.

En su intervención, María Jesús Criado recordó que en Cáceres “no hubo guerra, pero sí represión”, y detalló que existen 677 personas asesinadas por el franquismo, de las cuales 33 fueron mujeres. De ellas, 26 fueron asesinadas y siete murieron en prisión. La presidenta de AMECECA insistió en que, más allá de las cifras, “lo más importante son los nombres, los rostros y las historias”, y explicó que las mujeres sufrieron una represión específica, tanto física como psicológica, por el hecho de ser mujeres.

La exposición se ha elaborado con la colaboración de familias, que en muchos casos han cedido la única fotografía existente de sus antepasadas, así como de investigadores y de la documentación recopilada por la asociación. Criado concluyó invitando a la ciudadanía a visitar la muestra y a participar en los próximos actos de memoria histórica, entre ellos la presentación de un libro sobre la represión de las mujeres con unidades didácticas, prevista para la próxima semana.