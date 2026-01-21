La Feria Monacal recauda en Cáceres más de 45.000 euros para los conventos extremeños: más de 8.000 asistentes

La comisión organizativa de la Diócesis de Coria-Cáceres se ha reunido para valorar los resultados definitivos de la I Feria Monacal 2025, celebrada el pasado mes de diciembre. Tras el cierre del ejercicio económico, el balance ha confirmado el impacto positivo de una iniciativa que se ha consolidado como un apoyo clave para el sostenimiento de las comunidades religiosas contemplativas de Extremadura.

Impacto económico directo

El principal objetivo del evento, respaldar a las religiosas de clausura, se ha cumplido. Según el balance económico de MONACAL 2025, la aportación directa destinada a los conventos participantes ha alcanzado los 45.462 euros, una cifra que ha revertido casi en su totalidad en el mantenimiento de estas comunidades.

Los ingresos totales de la feria han ascendido a 55.265,08 euros. La venta de dulces monacales ha sido el principal motor económico, con una recaudación de 45.298,08 euros, mientras que las aportaciones de donantes han sumado 9.967 euros, procedentes tanto de empresas privadas como de la entidad bancaria Caja Rural.

Gestión y gastos

Para el desarrollo del evento, la organización ha afrontado unos gastos extraordinarios de 7.832,33 euros, destinados a servicios esenciales como seguridad (1.296,52 euros), suministros técnicos y equipamiento de oficina (4.510,01 euros), además de costes asociados a electricidad, jardinería y material de papelería.

Una vez abonadas todas las partidas y entregados los fondos a las comunidades religiosas, la feria ha cerrado con un beneficio remanente de 1.970,75 euros, que la comisión organizadora ha decidido repartir de forma equitativa entre los 14 conventos participantes.

Alta participación y continuidad

La I Feria Monacal ha registrado más de 8.000 visitantes y ha vendido el 90% de las existencias disponibles. Seis de los catorce conventos han agotado todos sus productos, un resultado que la organización ha atribuido al programa “Apadrina a un convento” y al trabajo de más de un centenar de voluntarios.

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, ha agradecido la respuesta de la sociedad extremeña, que ha calificado de “unánime y sin fisuras”. Según ha señalado, la iniciativa ha servido para poner en valor el patrimonio espiritual, cultural y gastronómico de las monjas de clausura. En la diócesis de Coria-Cáceres hay actualmente 60 monjas de clausura, a las que se suman 90 en la de Plasencia y 120 en la de Mérida-Badajoz.

La comisión organizadora ya trabaja en el diseño de la edición de 2026, con el objetivo de reforzar y consolidar una feria que ha pasado a formar parte del calendario social y cultural de la ciudad de Cáceres.