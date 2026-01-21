La Fundación Tatiana amplía hasta abril su exposición más visitada y suma una conferencia clave sobre el arte del dibujo

La Fundación Tatiana ha decidido prolongar hasta el próximo 15 de abril la exposición “La colección de dibujos de la Fundación Tatiana: un singular tesoro desconocido”, tras la excelente acogida de público registrada desde su apertura en Cáceres. La ampliación del calendario permite consolidar una muestra que ha despertado un notable interés en torno al dibujo como disciplina artística y objeto de investigación histórica.

La prórroga se ha acordado en coordinación con la comisaria de la exposición y abre una nueva etapa en la programación cultural del Palacio de la Fundación, que prepara además nuevas actividades complementarias, entre ellas un concurso de dibujo rápido y varios talleres que se anunciarán en las próximas semanas.

Dentro de este programa ampliado, el jueves 22 de enero, a las 19.30 horas, tendrá lugar una conferencia magistral a cargo de la comisaria de la muestra, Anna Reuter, en la que abordará las claves de la investigación desarrollada y el proceso de comisariado que ha permitido sacar a la luz este conjunto de obras poco conocido.

Cartel de la conferencia. / EL PERIÓDICO

Reuter es doctora en Historia del Arte por la Philipps-Universität de Marburg (Alemania) y ha sido beneficiaria de prestigiosas becas postdoctorales internacionales, como la del Getty Research Institute de Los Ángeles, centrada en cuadernos de dibujo. Ha participado en proyectos expositivos en España y en el ámbito internacional, entre ellos Europalia. Luz y sombra. Goya et le réalisme espagnol (2025), y es autora de diversas publicaciones científicas sobre Goya y el arte europeo. Su trabajo más reciente es el catálogo completo de la obra gráfica de Goya, realizado junto a José Manuel Matilla y publicado por Taschen.

La entrada a la conferencia será libre hasta completar aforo, con acceso por la cuesta del Marqués.

Antonio Sánchez

La programación se completa con un encuentro con los UrbanSketchers de Cáceres, previsto para el sábado 24 de enero, en sintonía con el espíritu divulgativo y participativo de la exposición.

La actividad está abierta a ilustradores y dibujantes de todos los niveles, tanto aficionados como profesionales, que podrán visitar la muestra y realizar posteriormente una sesión de dibujo en directo en el interior del palacio que alberga la Fundación Tatiana. No será necesaria inscripción previa para participar.

Visitas guiadas gratuitas y atención a colectivos

La exposición ofrece además visitas guiadas gratuitas a cargo del equipo de mediación del Palacio, programadas todos los viernes a las 17.30 horas, con el objetivo de facilitar una lectura contextualizada de las obras expuestas.

De forma complementaria, la Fundación mantiene un programa de visitas adaptadas a grupos específicos vinculados al ámbito del dibujo y las artes gráficas, como estudiantes de Bellas Artes, Historia del Arte, Bachillerato artístico, colectivos de artistas o asociaciones culturales. Estas visitas podrán concertarse fuera del horario habitual, previa solicitud y coordinación con la organización.

Con esta ampliación de fechas y actividades, la Fundación Tatiana refuerza su apuesta por la difusión cultural y el apoyo a las artes plásticas, consolidando una exposición que ha logrado situar el dibujo en el centro del interés artístico en Cáceres.