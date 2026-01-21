El herido en el grave accidente laboral de El Junquillo en Cáceres está estable y fuera de peligro: "Es un milagro"

"Con lo que le ha ocurrido, que siga vivo es un milagro". Son las palabras que repiten todas las personas que han estado implicadas en el grave accidente laboral de un hombre de 56 años que trabajaba en un edificio en construcción en la barriada cacereña de El Junquillo. El varón herido estaba con otros dos compañeros haciendo labores en la zapata del inmueble. Los otros dos se separaron unos segundos porque estaba lloviendo y se adentraron en la construcción, donde había una pequeña hoguera para calentarse. En ese preciso momento, escucharon el golpe. Cuando miraron hacia arriba, observaron que el tabique del sexto piso se había desplomado y que había caído sobre él a una altura de más de 15 metros. Desde ese instante, se esperaron lo peor. Ocurrió a las doce y media de la tarde, aproximadamente. Con el paso de las horas y la llegada de los informes del Servicio Extremeño de Salud podemos confirmar que, pese a que sigue hospitalizado en estado grave, se encuentra estable, en observación y fuera de peligro. Presenta politraumatismos y un trauma craneal.

Un suceso escalofriante

Es el escalofriante suceso que ha tenido a la ciudad con el corazón en un puño desde que se ha conocido. El trabajador, que se encontraba realizando sus labores en el inmueble número 20 de la calle Dalia, había sufrido un accidente de una gravedad extrema. Rápidamente, los dos hombres que estaban junto a él acudieron a ayudarle, con precaución y observando que otros tabiques no pudieran tener el mismo comportamiento y cayesen también sobre ellos. Contactaron con los servicios de emergencias, que llegaron a la mayor brevedad posible. En total, fueron varias patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, tres dotaciones de bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) y ambulancias para su traslado al hospital.

Hablan los bomberos

Juan Pastor, que es el jefe de guardia de los bomberos, cuenta que su trabajo consistió en rescatar al hombre de la zanja de la zapata del edificio. Cuando recibieron el aviso, les habían comunicado que el hombre estaba atrapado. Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos se percataron de que no era así y que únicamente le habían caído encima los ladrillos, no un muro entero. Aún así, considera la situación como "un milagro" por la altura con la que se han precipitado sobre él. Asegura, al igual que los compañeros de trabajo, que estaba consciente y se comunicaba con ellos sin mayores dificultades. Ese "milagro" es considerado de igual forma por empleados de la obra, representantes de la constructora y servicios médicos, puesto que la gravedad de la situación era extrema.

Seguridad laboral

Hasta el inmueble también se ha desplazado un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral de la Dirección General de Trabajo para, presumiblemente, verificar la situación en la que trabajan en la construcción. Pese a que la causa exacta todavía se desconoce, todo apunta a la meteorología adversa como principal culpable. Este miércoles, en Cáceres se produjeron fuertes rachas de viento y lluvias que habrían provocado la caída del tabique.

Sucesos similares

No es habitual ver sucesos de este tipo en Cáceres. Los accidentes laborales en la ciudad apenas se producen. Hay que remontarse a mayo de 2025 para recordar el último. En aquella ocasión, un hombre tuvo que ser trasladado en ambulancia al Universitario tras cortarse con una radial en, al menos, dos partes del cuerpo. Estaba trabajando en las obras que acometía el céntrico bar Nuevo Rialto, en la plaza de la Concepción. Según testigos presenciales, dos obreros estaban en el interior y se quedaron encerrados.

En un intento desesperado por escapar del bar, intentaron romper la puerta con una radial. El problema es que era más pequeña que el disco y no entraba, por lo que optaron por quitarle la protección. Al forzarla, el disco ha salido disparado y le dio en, al menos, dos zonas distintas de su cuerpo. Primero le habría dado en el brazo y después en el pecho, según informa la Policía Nacional. Sin embargo, testigos que estaban allí presentes señalaron que tenía una tercera herida en la cara. Solamente afectó a uno de los trabajadores. El otro compañero se vio obligado a hacerle un torniquete mientras varias personas intentaban abrir la puerta por la fuerza. No lo consiguieron hasta que llegaron los agentes policiales.