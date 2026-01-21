La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos

La céntrica plaza de Hernán Cortés ha regresado a la normalidad después del caos circulatorio que ha provocado el apagón en los semáforos de una de las "raquetas" más complicadas y transitadas de la ciudad.

El suceso se ha producido minutos antes de las diez de la mañana. La situación ha resultado complicada al principio, hasta que los agentes de la Policía Local de Cáceres han acudido para regular la circulación. Por suerte, su actuación apenas ha durado cinco minutos y los semáforos han regresado a la normalidad.

La plaza de Hernán Cortés cuenta con una alta intensidad diaria de vehículos y es uno de los cruces más complejos de la ciudad. Conecta las avenidas de Hernán Cortés, Clara Campoamor y Virgen de Guadalupe. Esta mañana, hasta cuatro agentes tuvieron que desarrollar sus labores para controlar el tráfico y que no se produjesen accidentes.

Un suceso que se ha producido en una jornada donde se han registrado diversas incidencias que han podido dificultar la circulación en distintos puntos de Extremadura. Las lluvias, la posible presencia de niebla, junto a obras en marcha y algunas restricciones puntuales, han obligado a extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos de primera hora y en los trayectos interurbanos.

Desde Tráfico se recomienda adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

La DGT insiste en que, con lluvia y posibles bancos de niebla, es fundamental encender las luces adecuadas, evitar adelantamientos innecesarios y respetar la señalización de obras. La situación del tráfico puede variar a lo largo del día, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de ponerse en carretera.