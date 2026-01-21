Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos

Varios agentes de Policía Local han tenido que regular la circulación, pero su actuación apenas ha durado cinco minutos

Vídeo | Hernán Cortés regresa a la normalidad en Cáceres

Vídeo | Hernán Cortés regresa a la normalidad en Cáceres

A. G. C.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La céntrica plaza de Hernán Cortés ha regresado a la normalidad después del caos circulatorio que ha provocado el apagón en los semáforos de una de las "raquetas" más complicadas y transitadas de la ciudad.

El suceso se ha producido minutos antes de las diez de la mañana. La situación ha resultado complicada al principio, hasta que los agentes de la Policía Local de Cáceres han acudido para regular la circulación. Por suerte, su actuación apenas ha durado cinco minutos y los semáforos han regresado a la normalidad.

La plaza de Hernán Cortés cuenta con una alta intensidad diaria de vehículos y es uno de los cruces más complejos de la ciudad. Conecta las avenidas de Hernán Cortés, Clara Campoamor y Virgen de Guadalupe. Esta mañana, hasta cuatro agentes tuvieron que desarrollar sus labores para controlar el tráfico y que no se produjesen accidentes.

Un suceso que se ha producido en una jornada donde se han registrado diversas incidencias que han podido dificultar la circulación en distintos puntos de Extremadura. Las lluvias, la posible presencia de niebla, junto a obras en marcha y algunas restricciones puntuales, han obligado a extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos de primera hora y en los trayectos interurbanos.

Desde Tráfico se recomienda adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Noticias relacionadas y más

La DGT insiste en que, con lluvia y posibles bancos de niebla, es fundamental encender las luces adecuadas, evitar adelantamientos innecesarios y respetar la señalización de obras. La situación del tráfico puede variar a lo largo del día, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales antes de ponerse en carretera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
  2. Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
  3. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  4. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  5. Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas
  6. Otro negocio breve que cierra en Cáceres
  7. La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
  8. Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres

El alcalde de Cáceres anuncia la instalación de 12 señales luminosas más para mejorar la seguridad vial

El alcalde de Cáceres anuncia la instalación de 12 señales luminosas más para mejorar la seguridad vial

La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos

La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos

La 'influencer' Mamá Atómica será la pregonera del Carnaval de Cáceres

La 'influencer' Mamá Atómica será la pregonera del Carnaval de Cáceres

David Gutiérrez, joven torero de Cáceres, cumple su objetivo y debutará con picadores en Olivenza este 2026: "Un sueño hecho realidad"

David Gutiérrez, joven torero de Cáceres, cumple su objetivo y debutará con picadores en Olivenza este 2026: "Un sueño hecho realidad"

Cáceres activa tres procesos selectivos de empleo público para cubrir doce plazas de Turismo y Servicios Sociales

Cáceres activa tres procesos selectivos de empleo público para cubrir doce plazas de Turismo y Servicios Sociales

Autoescuelas urgen implantar señales luminosas en más zonas de Cáceres tras los atropellos recientes

Autoescuelas urgen implantar señales luminosas en más zonas de Cáceres tras los atropellos recientes

Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres

Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres

El sorteo del Seat 600: el coche que marcó una época en Cáceres

El sorteo del Seat 600: el coche que marcó una época en Cáceres
Tracking Pixel Contents