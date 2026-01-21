Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llevan a los tribunales la convocatoria de 73 plazas de bomberos en Cáceres

El conflicto por las 73 plazas en la Diputación de Cáceres se remonta a enero de 2025, cuando se aprobaron las bases que ahora son objeto de una demanda contencioso-administrativa

Vehículo de los bomberos del SEPEI de Cáceres.

Vehículo de los bomberos del SEPEI de Cáceres. / CARLOS GIL

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un grupo de aspirantes ha llevado a los tribunales la convocatoria de 73 plazas de conductor/a bombero/a de la Diputación Provincial de Cáceres al no estar de acuerdo con las bases que regulan el proceso selectivo.

Recurso de reposición

El conflicto se remonta a enero de 2025, cuando la Diputación aprobó las bases de la convocatoria para cubrir estas plazas. Tras su publicación, varios interesados presentaron un recurso de reposición para solicitar cambios en las normas del proceso, una reclamación administrativa previa que fue desestimada por el presidente de la Institución provincial.

Ante esta negativa, los aspirantes decidieron acudir a la vía judicial y presentaron un recurso contencioso-administrativo para que un juzgado analice la legalidad de las bases de la convocatoria.

El juzgado de Cáceres ha ordenado ahora la publicación de un anuncio oficial para informar de que el procedimiento judicial está en marcha. Además, advierte de que cualquier persona que pueda verse afectada por este proceso —especialmente otros aspirantes a las plazas— puede personarse en el procedimiento para defender sus intereses.

La convocatoria de estas plazas forma parte del refuerzo de los servicios de prevención y extinción de incendios en la provincia, un proceso seguido con especial interés por el elevado número de aspirantes y la importancia del servicio que prestan los parques de bomberos dependientes de la Diputación.

TEMAS

