La 'influencer' Mamá Atómica será la pregonera del Carnaval de Cáceres

La creadora de contenido gastronómico e 'influencer' Mamá Atómica será la pregonera del Carnaval de Cáceres. Ha conquistado a miles de familias con su forma sencilla, real y divertida de entender la cocina y suma más de 286.000 seguidores. En solo unos meses en Instagram ya reúne a una enorme comunidad de "mamás y papás atómicos" que buscan comer rico, equilibrado y sin ingredientes raros.

Rocío

Detrás está Rocío, criada en un barrio humilde de la ciudad, en una familia muy conocida y querida, profundamente carnavalera, donde se viven con pasión tanto el Carnaval de Cáceres como el de Cádiz o los de Canarias. Ese espíritu alegre y cercano lo lleva a todo lo que hace.

Rocío, la mamá atómica de las redes sociales / Rocío S. Rosado

Recetas

En su cocina mandan las recetas "viejunas", las de toda la vida, con tradición, mimo y mucho sabor. Y siempre defendiendo los productos de su tierra, como el pimentón de la Vera, que no falta en sus recetas ni en sus "voceos". Con su forma de explicar "para primero de infantil", su naturalidad y su gracia, Rocío ha convertido la cocina en algo accesible para todos, demostrando que desde Cáceres se puede conquistar a miles de hogares cocinando bien, con sabor, raíces y sin complicacio

Más presupuesto

Además, la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha anunciado que el concurso del Carnaval de Cáceres (que se celebrará el 14 de febrero) ha aumentado el presupuesto y la cantidad de premios, pasando de cinco a seis, con el objetivo de fomentar la participación. Además, una empresa se encargará de la organización del desfile del 14 de febrero.

"Este año no solo participarán aquellos colectivos que quieran concursar", ha destacado, "sino que también abrimos la participación a todos aquellos colectivos que con los medios que dispongan quieran disfrutar del desfile en nuestra ciudad. Para ello solo tendrán que mandar un correo a la concejalía de festejos hasta el 28 de enero". "En próximas fechas desgranaremos todos los ingredientes de la programación. Animamos a la ciudadanía a participar, vivir y disfrutar de nuestro carnaval", ha subrayado Carrasco.

Premios

Se han consignado 5.000 euros en premios. Se ha establecido un primer premio dotado con 1.300 euros, un segundo dotado con 1.100 euros, un tercero con 900 euros, un cuarto con 700 euros, un quinto con 550 euros y un sexto con 450 euros. Además, habrá primer y segundo premio, especiales del jurado, consistentes en 100 y 50 euros respectivamente, para el mejor disfraz individual que participe en el desfile.

El desfile del Carnaval de Cáceres de este domingo, en imágenes / Jorge Valiente

Los disfraces individuales irán al final del desfile o en el lugar que acuerde la organización en su momento y no será necesario inscripción previa, si es obligatorio que realicen todo el recorrido sin posibilidad de incorporarse una vez iniciado.

Jurado

El jurado estará constituido por cinco miembros, determinados por la concejalía de festejos, que estimarán el número de componentes de cada grupo y puntuarán teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración: originalidad del disfraz, complejidad del traje, vistosidad, maquillaje, gorro, coordinación y complejidad de la coreografía, y acústica y sonoridad. El fallo se hará público después de la finalización del desfile oficial, el sábado 14 de febrero de 2026, en el escenario instalado en la Plaza Mayor de Cáceres.

Jorge Valiente

La inscripción se puede formalizar desde hoy mismo en el Registro General del Ayuntamiento de Cáceres, en la Ficha de Inscripción que se publicará junto a las Bases en la Web del Ayuntamiento www.ayto-caceres.es. Además, se podrán realizar vía e-mail en la dirección concejalia.festejos@ayto-125917664.html. El plazo está abierto hasta el 28 de enero. En caso de incluir en el desfile un vehículo, en dicha inscripción se incluirá la matrícula marca y modelo del mismo.