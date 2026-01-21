Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soluciones temporales

Paradas provisionales y zona de aparcamiento específico, las medidas para reducir en Cáceres las afecciones de las obras en San Francisco

El ayuntamiento ha puesto sobre la mesa dos alternativas para reducir el impacto de las obras en vecinos y comercios

Estado de las obras en la ronda de San Francisco.

Estado de las obras en la ronda de San Francisco. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La junta directiva de la Asociación de Vecinos Puente de San Francisco de Cáceres se ha reunido este lunes con representantes del gobierno municipal para tratar de poner solución a los problemas que están generando las obras de la red de abastecimiento y saneamiento en la barriada.

Según Benjamín Lava, presidente vecinal, el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa dos alternativas principales: por un lado, la habilitación de paradas provisionales para las líneas 7 y 8 del autobús urbano, y por otro, la creación de una zona de aparcamiento específica para facilitar el acceso a los clientes de los comercios afectados por los trabajos.

El encuentro, celebrado a mediodía, contó con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, así como del encargado de la ejecución de las obras, que previsiblemente se prolongarán varios meses más de lo inicialmente previsto. Al encuentro también asistieron los propietarios de Pinturas Kampos, uno de los negocios más perjudicados.

Nuevas paradas

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la supresión de las paradas de las líneas 7 y 8 del bus urbano (las dos que habitualmente paraban en el barrio) en la ronda de San Francisco desde el inicio de las obras, una situación que está generando dificultades de movilidad entre los vecinos.

Bus urbano en el centro de Cáceres.

Bus urbano en el centro de Cáceres. / El Periódico

Como solución temporal, el gobierno municipal ha propuesto la instalación de dos paradas provisionales (una frente a la otra) en la avenida Pablo Naranjo Porras, a la altura del servicio de Urgencias.

Según ha indicado Lava a este diario, desde el ayuntamiento argumentan que obligar a los autobuses a dar la vuelta en la rotonda de San Francisco supondría un retraso de varios minutos en el servicio, motivo por el cual se ha optado por esta alternativa.

Afección a los negocios

El otro problema a tratar ha sido el impacto de las obras en los establecimientos de la zona, especialmente por las dificultades de acceso para los clientes. De forma transitoria, el ayuntamiento ha planteado habilitar en la calle San Ignacio una zona de aparcamiento de carga y descarga de uso exclusivo para quienes acudan a los negocios de la zona.

Una vez expuestas estas propuestas y a la espera de que se materialicen, desde la asociación vecinal han indicado que seguirán en contacto con el consistorio para evaluar el desarrollo de las obras y las posibles actuaciones que ayuden a minimizar sus efectos en la vida cotidiana del barrio.

TEMAS

