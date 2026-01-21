Agenda cultural
Pilar Boyero, cantante de Cáceres, comparte su experiencia con Christian Gálvez en La tarde de Telemadrid
La cantante habla de su promoción musical y del apoyo cercano de Christian Gálvez en el programa
La cantante cacereña Pilar Boyero sigue inmersa en la promoción de su más reciente trabajo discográfico, Solano a la orilla de mi boca, un proyecto con el que recupera y actualiza el legado musical del Maestro Solano. En el marco de esta difusión, la artista ha participado recientemente en el programa La tarde de Telemadrid, donde compartió espacio con el presentador Christian Gálvez.
Música y emoción junto a Gálvez
"Tuve la oportunidad de interpretar A tu vera acompañada por mis músicos cubanos y fue una experiencia realmente muy bonita. Me trataron con muchísimo cariño, Christian es una persona muy cercana y entrañable. De hecho, siguen llamándome para preguntarme por las próximas fechas de mis conciertos, con la intención de asistir y también de poder anunciarlas en el programa. Estoy súper contenta y muy agradecida, fueron maravillosos".
Curiosa situación con Nieves Herrero
Durante la promoción del disco también estuvo con Nieves Herrero y vivió una situación de lo más curiosa, ya que estuvieron a punto de quedarse sin tiempo en directo. Nieves quedó profundamente impresionada por su voz y le confesó que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba una voz como la suya. Tal fue su entusiasmo que incluso le propuso colaborar en una sección de su programa y le ofreció inaugurar el nuevo estudio que están preparando en la radio de Telemadrid, a la espera de concretar cuándo y de qué manera se llevará a cabo.
En esos mismos días pasó también por el programa de David Cantero y Marta Solano, que se emite por las tardes en Radio Nacional, al que ya ha acudido en dos ocasiones. En la primera visita surgieron problemas técnicos y Pilar tuvo que lanzarse a cantar a capela, una actuación con la que se ganó por completo al equipo. La impresión fue tan buena que le propusieron participar de forma regular con una sección propia, sin embargo, ante la cantidad de proyectos y viajes ya programados, prefiere no comprometerse a algo que no pueda desarrollar de forma plena.
La experiencia con Isabel Gemio
Por último, la cantante cacereña ha subrayado que la experiencia con Isabel Gemio ha sido clave en su trayectoria. "Siempre la había admirado, pero encontrarme con ella fue toda una sorpresa: descubrí a una persona extraordinariamente amable, sencilla, sensible y con una exquisitez increíble. Para mí, ha sido uno de los grandes descubrimientos de este proyecto, porque tenemos muchísimas cosas en común. Isabel es de Alburquerque y yo de Salorino, ambas crecimos en entornos rurales, con padres y abuelos que trabajaban el campo, y prácticamente nos hemos criado en mundos paralelos".
El amor por Cuba
"Además, compartimos el amor por Cuba, de hecho, hablamos largo y tendido sobre el son cubano y ambas somos juradistas. Isabel, íntima amiga de Rocío Jurado, se emocionó profundamente cuando abordamos este tema. Su compañía y sus palabras han sido, sin duda, uno de los regalos más bonitos que me ha traído el disco. Ella misma confesó que le sorprendía que no nos hubiéramos conocido antes y que estaba encantada con la entrevista que me hizo".
