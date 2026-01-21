Los talleres municipales de Cáceres cubren las 600 plazas ofertadas en barrios y pedanías

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, informó en la Comisión celebrada este martes de que ya está publicado el listado de personas admitidas en los talleres del Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, que cubren las 600 plazas ofertadas. Un dato que, según señaló, pone de manifiesto el interés de los vecinos y vecinas de Cáceres por este tipo de actividades.

Ceballos recuerda que el programa ofrece un total de 30 talleres gratuitos, con 20 plazas cada uno, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y reforzar la vida social y cultural en los distintos distritos de la ciudad.

Dinamización social y cultural

Con este Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, la concejala subraya que el Ayuntamiento pretende impulsar actividades de carácter social y cultural que dinamicen los barrios, favorezcan una participación ciudadana real y efectiva y contribuyan a mejorar la calidad de vida, promoviendo el uso positivo del tiempo libre y el desarrollo personal en entornos de cercanía.

Los talleres se estructuran en distintas modalidades. Entre ellas, “Costura creativa y reciclaje”, orientada al aprendizaje de técnicas básicas y creativas de costura mediante la reutilización de materiales textiles; y “Tradición y folklore extremeño”, que se incorpora como novedad este año y se centra en el aprendizaje y la difusión de los bailes tradicionales y expresiones culturales populares de Cáceres y Extremadura.

Nuevas propuestas formativas

El programa incluye también “Estimulación cognitiva”, centrada en el mantenimiento y fortalecimiento de la memoria, la atención y el razonamiento; “Tu móvil paso a paso”, enfocada al aprendizaje práctico del uso de dispositivos móviles y al fomento de la autonomía digital; “Cáceres en movimiento: conecta, expresa, participa”, destinada a la expresión corporal, el ejercicio moderado y la relajación; y “Rutas medioambientales”, con recorridos guiados orientados a la sensibilización ambiental y a la puesta en valor del patrimonio natural del entorno.

“Estamos muy satisfechos con la acogida de este programa, en el que 600 cacereños y cacereñas participan en distintas actividades, algunas novedosas como el taller de tradición y folklore extremeño, compartiendo espacios con sus vecinos y dinamizando los barrios, al tiempo que se fomenta la participación ciudadana”, resalta Ceballos.