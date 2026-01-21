Participación ciudadana
Los talleres municipales de Cáceres cubren las 600 plazas ofertadas en barrios y pedanías
El programa incorpora como novedad un taller dedicado a los bailes tradicionales y al folklore extremeño
La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, informó en la Comisión celebrada este martes de que ya está publicado el listado de personas admitidas en los talleres del Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, que cubren las 600 plazas ofertadas. Un dato que, según señaló, pone de manifiesto el interés de los vecinos y vecinas de Cáceres por este tipo de actividades.
Ceballos recuerda que el programa ofrece un total de 30 talleres gratuitos, con 20 plazas cada uno, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y reforzar la vida social y cultural en los distintos distritos de la ciudad.
Dinamización social y cultural
Con este Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, la concejala subraya que el Ayuntamiento pretende impulsar actividades de carácter social y cultural que dinamicen los barrios, favorezcan una participación ciudadana real y efectiva y contribuyan a mejorar la calidad de vida, promoviendo el uso positivo del tiempo libre y el desarrollo personal en entornos de cercanía.
Los talleres se estructuran en distintas modalidades. Entre ellas, “Costura creativa y reciclaje”, orientada al aprendizaje de técnicas básicas y creativas de costura mediante la reutilización de materiales textiles; y “Tradición y folklore extremeño”, que se incorpora como novedad este año y se centra en el aprendizaje y la difusión de los bailes tradicionales y expresiones culturales populares de Cáceres y Extremadura.
Nuevas propuestas formativas
El programa incluye también “Estimulación cognitiva”, centrada en el mantenimiento y fortalecimiento de la memoria, la atención y el razonamiento; “Tu móvil paso a paso”, enfocada al aprendizaje práctico del uso de dispositivos móviles y al fomento de la autonomía digital; “Cáceres en movimiento: conecta, expresa, participa”, destinada a la expresión corporal, el ejercicio moderado y la relajación; y “Rutas medioambientales”, con recorridos guiados orientados a la sensibilización ambiental y a la puesta en valor del patrimonio natural del entorno.
“Estamos muy satisfechos con la acogida de este programa, en el que 600 cacereños y cacereñas participan en distintas actividades, algunas novedosas como el taller de tradición y folklore extremeño, compartiendo espacios con sus vecinos y dinamizando los barrios, al tiempo que se fomenta la participación ciudadana”, resalta Ceballos.
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Otro negocio breve que cierra en Cáceres
- La Junta de Extremadura cambia la estrategia con el aeródromo de Cáceres: esperará al impacto ambiental favorable para comprar los terrenos
- Una vida entre fogones: Manuel Espada, chef de Albalat, dice adiós tras una vida dedicada a la hostelería en Cáceres