Vivienda joven en Cáceres: la operación de las Trinitarias, pendiente de la venta de suelo

El Ayuntamiento de Cáceres calcula la compra del edificio de las Trinitarias para vivienda asequible, un proyecto que el PSOE cuestiona aludiendo a la falta de voluntad del Gobierno local

El edil de Urbanismo, Tirso Leal.

El edil de Urbanismo, Tirso Leal. / EDUARDO VILLANUEVA| Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La compra del edificio de las Trinitarias, en pleno casco antiguo de Cáceres, para destinarlo a vivienda asequible para jóvenes, sigue en el debate político municipal. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha defendido que la operación está condicionada por la venta de una parcela municipal: Se trata de una operación vinculada a la negociación de los presupuestos de 2025 por parte del PSOE, que rechaza la versión de que se adquiera el inmueble con la enajenación de suelo "cuando hay 21 millones de remanente".

Usos del inmueble

Según Leal, la adquisición del inmueble se incluyó en las cuentas municipales ligada a la enajenación de suelo municipal, una venta que ha quedado desierta. El concejal atribuye esta falta de interés a que el uso residencial previsto “no era atractivo”, al tener “demasiado peso el uso terciario”, lo que habría dificultado su comercialización.

Ante esta situación, el responsable de Urbanismo aseguró que el equipo de gobierno ha actuado con rapidez y ha impulsado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para transformar ese uso terciario en residencial. A su juicio, este cambio permitirá desbloquear la operación urbanística y avanzar en la creación de vivienda joven en el centro histórico.

Leal también subrayó que la iniciativa de adquirir el edificio de las Trinitarias para vivienda asequible parte del actual equipo de gobierno y no del PSOE, y defendió que el ejecutivo municipal trabaja con proyectos “reales y viables”, frente a lo que calificó como anuncios sin respaldo presupuestario por parte de los socialistas.

Réplica del PSOE

Sin embargo, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha desmentido esta versión y ha asegurado que en el acuerdo presupuestario “jamás estuvo vinculada la compra del edificio a la enajenación de una parcela”, atribuyendo esta situación exclusivamente a la gestión del equipo de Gobierno.

Fernández ha señalado que existe “una realidad que demuestra la voluntad nula de querer adquirir el edificio”, al recordar que el consistorio cuenta con un remanente de tesorería de 21 millones de euros y que existe un real decreto del Gobierno central que "flexibiliza el uso de esos remanentes". En este sentido, ha acusado al ejecutivo local de no querer poner en marcha políticas de vivienda.

La portavoz socialista también ha criticado que en el presupuesto municipal de 2025 se consignaran 300.000 euros para rehabilitar vivienda social y ponerla en alquiler asequible, una partida que, según ha denunciado, “no se ha tocado”. A su juicio, el equipo de Gobierno “no cree en el modelo público de vivienda” y permite que el problema del acceso a la vivienda se mantenga para utilizarlo como argumento de crítica al Gobierno central.

