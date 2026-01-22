Más de 3 millones para la reforma del IES Al-Qázeres: sale a licitación la ampliación del '25 años de paz'

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para la rehabilitación integral y ampliación del edificio anexo del IES Al-Qazeres, situado en la ciudad de Cáceres. La actuación supone la modernización de unas instalaciones con más de seis décadas de antigüedad y ampliar así la oferta educativa del centro.

El edificio objeto de la intervención, conocido históricamente como '25 años de paz', fue construido en 1965 y se encuentra ubicado junto a la prehistórica cueva de Maltravieso, en una parcela de 4.256 metros cuadrados situada en la avenida de Cervantes. Desde su inauguración, el inmueble no ha sido objeto de reformas de calado, lo que ha provocado un progresivo deterioro de sus espacios y sistemas constructivos.

IES Al-Qázeres, desde el aire. / Junta de Extremadura

Rehabilitación

Según el pliego de prescripciones técnicas, la actuación contempla la redacción del proyecto básico y del proyecto de ejecución, así como los proyectos parciales de instalaciones, el estudio y la coordinación de seguridad y salud, la dirección de obra y el apoyo técnico especializado. Todo ello con el objetivo de llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio existente y una ampliación que permita responder a las necesidades actuales del centro educativo.

El inmueble cuenta actualmente con una superficie construida aproximada de 2.250 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas sobre rasante y un semisótano. La intervención prevista permitirá mejorar la eficiencia energética, actualizar las instalaciones obsoletas, como los sistemas de calefacción y suministro de agua, y adaptar los espacios a la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y funcionalidad educativa.

Más de 3 millones de presupuesto

El presupuesto estimado de las obras asciende a 3,68 millones de euros (IVA incluido), mientras que los honorarios técnicos del contrato de servicios alcanzan los 188.311,82 euros. El plazo total del contrato se ha fijado en 42 meses, incluyendo la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras y el periodo de garantía.

Imagen aérea del edificio. / Junta de Extremadura

El proyecto se desarrollará conforme a la normativa urbanística y al Código Técnico de la Edificación, incorporando además herramientas avanzadas como el modelado BIM y material gráfico de alta calidad, con renders y vídeos explicativos de la propuesta arquitectónica.

Desde la Junta de Extremadura se subraya que esta actuación no solo permitirá recuperar un edificio emblemático del patrimonio educativo de Cáceres, sino que contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado, apostando por unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias educativas del siglo XXI.

Noticias relacionadas

El edifico '25 años de paz' es el origen del actual instituto, situado al otro lado de la calzada. Hoy es un anexo para algunos grados superiores, grados medios y bachillerato. Aún se desconocen detalles de la obra, que recibirá pliegos hasta el 9 de marzo.