Percance urbano

Una mujer resulta herida en un accidente entre dos vehículos en la rotonda del Cuartillo de Cáceres y empotra contra un árbol

La víctima sufre policontusiones y ha sido evacuada al Hospital Universitario cacereño

Estado del vehículo.

Estado del vehículo. / Cedida a El Periódico

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Una mujer de 56 años se encuentra herida leve por un accidente de tráfico urbano ocurrido este jueves en la rotonda del Cuartillo de Cáceres, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El siniestro se ha producido a las 7.40 horas y se ha visto implicados dos vehículos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES), con una unidad medicalizada (UME 5-1) y una unidad de soporte vital básico (SVB 5-1), así como una patrulla de la Policía Local de Cáceres, encargada de regular el tráfico.

Como consecuencia del accidente, la mujer ha sufrido policontusiones y ha sido trasladada en estado leve al Hospital Universitario de Cáceres para su valoración y atención médica.

