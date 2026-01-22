Ara Malikian en Cáceres: "Al principio estaba obsesionado con la perfección, pero aprendí que el público quiere sentir la música"

Ara Malikian regresará a los escenarios extremeños el próximo 23 de enero, a las 20.00 horas, con su espectáculo Intruso, que podrá verse en el Palacio de Congresos de Cáceres. Un viaje emocional y vital guiado por uno de los violinistas más carismáticos del panorama internacional.

Inicios

Malikian toca el violín desde que tiene memoria. "Prácticamente nací con él bajo la barbilla", comenta entre risas, recordando cómo fue su propio padre quien le colocó el instrumento cuando apenas era un niño. Desde entonces, su vida y su música han avanzado juntas, dando forma a un estilo único que mezcla virtuosismo, humor y una profunda conexión con el público.

"Llevo toda la vida viajando por el mundo, empapándome de los lugares y de las culturas que he tenido la suerte de descubrir. Ese camino me permitió moverme por distintos círculos musicales: desde la música clásica y sinfónica hasta bandas, bodas, cafeterías, restaurantes e incluso aviones. He vivido experiencias muy distintas entre sí y me siento profundamente afortunado por todo lo que me ha dado la música. No sabría definir con exactitud lo que hago, pero sí tengo claro que a mí me emociona, y eso es lo que intento compartir con el público: que mis emociones se contagien, que lo que siento llegue a quien me escucha".

Distintas etapas a lo largo de su carrera

El violinista ha atravesado distintas etapas a lo largo de su carrera. Al principio, estaba obsesionado con que todo saliera perfecto y con tocar de manera impecable. Con el tiempo comprendió que lo correcto o lo técnicamente perfecto no es lo que el público realmente busca, por suerte. Lo que el público desea es sumergirse en la música y sentirla, y eso es precisamente en lo que Malikian centra su trabajo hoy. Cuando sube al escenario, busca entrar en un estado de trance, dejarse llevar por la música y transmitir esa emoción. Su intención es llegar al alma de quienes lo escuchan, sanar, contar historias. Ese es, en esencia, su único objetivo.

Éxitos y reconocimientos internacionales

Además, ha sido reconocido internacionalmente por su virtuosismo y talento, ganando numerosos concursos de prestigio mundial. Entre ellos destacan los primeros premios en los concursos Felix Mendelssohn (Berlín, 1987) y Pablo Sarasate (Pamplona, 1995), así como reconocimientos en certámenes como Niccolò Paganini (Génova), Zino Francescatti (Marsella), Rodolfo Lipizer (Gorizia) o la International Music Competition of Japan. En 1993, el Ministerio de Cultura de Alemania le otorgó el Premio a la dedicación y el cumplimiento artístico.

Su carrera lo ha llevado a tocar en las más prestigiosas salas de concierto del mundo, recorriendo más de cuarenta países en los cinco continentes, desde el Carnegie Hall de Nueva York hasta la Salle Pleyel de París, el Musikverein de Viena, el Teatro Real de Madrid o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, además de participar en festivales internacionales en Aspen, Praga, San Sebastián o Segovia. Su trayectoria refleja no solo su técnica impecable, sino también su capacidad de conectar con públicos de todo el mundo.