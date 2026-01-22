Araceli García, astróloga de Cáceres: "Mientras que 2025 fue un año para mirar más hacia adentro, este 2026 nos pide acción"

La astróloga Araceli García ha analizado para este periódico las claves astrales de 2026 y ha aprovechado para desmontar algunos de los mitos más comunes que rodean a la astrología. Desde entonces, su camino profesional ha estado guiado por un profundo interés en el desarrollo personal y el autoconocimiento, considerando el teatro como un espacio de libertad y aprendizaje que le ha permitido conectar con distintas dimensiones de sí misma a través de los personajes.

La astrología como mapa psicológico

"Cuando terminé la carrera decidí mudarme a Madrid, porque sentía la necesidad de profundizar en un enfoque más psicológico. Allí realicé la formación en Psicología Gestalt durante tres años, un proceso que fue clave en mi desarrollo personal y profesional. Mi interés por la astrología comenzó de una manera bastante común: quería entender mi horóscopo, ese que solemos leer en revistas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que ese tipo de astrología es demasiado generalista. Se basa en un único patrón y pretende definir a personas que, en realidad, son profundamente distintas. Por eso no todos los Leo, por ejemplo, son iguales".

Un mapa del momento del nacimiento

"El horóscopo tradicional simplifica en exceso y puede resultar engañoso, porque no tiene en cuenta la complejidad de cada individuo. Una persona no es solo su signo solar, sino una combinación única de muchos factores. Cada carta astral es diferente, incluso entre personas nacidas bajo el mismo signo, porque responde a una configuración concreta e irrepetible. Para mí, la astrología es, en esencia, un mapa del momento del nacimiento: una representación de la posición de los planetas en ese instante. Ese mapa funciona como una herramienta de autoconocimiento, un mapa psicológico del carácter que aporta claridad y, en muchos casos, sirve para poner palabras y confirmar aspectos de uno mismo que ya se intuían".

Identificar patrones

Asimismo, Araceli explica que, cuando una persona se conoce a sí misma y ha realizado un trabajo personal previo, le resulta más sencillo identificar determinados patrones. En ausencia de esa claridad, el proceso puede ser más complejo. En ese sentido, considera la astrología como una herramienta más de autoconocimiento.

Según señala, su acercamiento comenzó a partir del estudio de su propia carta astral, un proceso que hoy en día puede iniciarse fácilmente gracias a los distintos programas que permiten obtener el mapa natal y comenzar a interpretarlo. A partir de ahí, se analizan elementos como la posición del Sol en las casas, los planetas o los signos. Araceli compara este sistema con el tarot, ya que cada elemento representa un arquetipo, es decir, una forma de energía vinculada al inconsciente colectivo. "La astrología es realmente compleja; para mí, es como aprender un idioma. Lo más interesante es estudiarse a uno mismo a través de la propia carta astral, y también explorar las de la pareja o de la familia".

Orientación ante una crisis personal

Por otro lado, la experta señala que las personas que acuden a su consulta lo hacen por motivos muy variados. Algunas buscan orientación ante una crisis personal, otras consultan sobre sus hijos, mientras que muchas lo hacen por cuestiones laborales o existenciales. También hay quienes desean conocer cuál podría ser la mejor manera de afrontar ciertos desafíos o descubrir las áreas en las que sus hijos podrían desarrollarse para tener una vida más plena.

2026 invita a la acción

Por último, ha ofrecido un análisis de lo que depara 2026, un año que, según explica, ha comenzado muy movido. En breve, Neptuno hará su entrada en Aries y, en febrero, le seguirá Saturno en el mismo signo. Araceli apunta que se trata de un periodo de nuevos comienzos y cambios, que invita a aceptar lo que viene con valentía.

"El primer trimestre del año todavía tendrá muchos planetas en signos de agua, pero poco a poco la energía se desplazará hacia los signos de fuego. Esto nos invita a ser valientes, atrevernos en la vida y confiar, aunque también reconozco que no siempre es fácil. Mientras que 2025 fue un año para mirar más hacia adentro, este 2026 nos pide acción: comprometernos con nuestra verdad y con lo que realmente queremos. A partir del verano, cuando Júpiter entre en Leo, sentiremos un llamado a reconectar con nuestro niño interior, con nuestra creatividad y autenticidad. Es un momento para mostrarnos tal como somos, con virtudes y defectos, y reconocer que ese es nuestro verdadero valor".