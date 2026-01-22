La investigación sobre el atraco de Nuevo Cáceres no descansa y la Policía Nacional sigue estrechando el cerco sobre los ladrones

La investigación sobre el atraco a una sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura en la barriada de Nuevo Cáceres no descansa y la Policía Nacional sigue estrechando el cerco sobre los atracadores. Ya han pasado cinco días desde que se produjese el atraco en el que dos encapuchados se llevaron "una cantidad grande de dinero", pero todavía no se han producido detenciones.

Cámaras

La última noticia publicada señalaba que los agentes han solicitado las cámaras de seguridad de negocios cercanos para tratar de identificar a los autores del robo. Era posible que llevasen varios días merodeando la zona para recabar toda la información necesaria con el fin de acometer el robo en el mejor momento posible, hasta que finalmente se decantaron por efectuarlo el pasado viernes a última hora de la mañana.

Sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres, donde se produjo el robo. / E. P.

El suceso debió producirse en apenas unos minutos , justo entre las 14.00 y las 14.30 de la tarde del pasado viernes, y dejó un gran susto en el cuerpo de las tres personas que trabajan en la sucursal, que salieron ilesas. A partir de ese momento comenzaron a acercarse patrullas al lugar de los hechos (apenas a 450 metros de distancia). También estuvo recogiendo pruebas la Policía Científica.

Normalidad

Entretanto, los vecinos y establecimientos de la zona están intentando recuperar la normalidad tras un suceso que ha provocado cierto susto este fin de semana en la barriada. A pesar de que la mayoría no fueron conscientes de lo que había ocurrido hasta que vieron las patrullas de la Policía Nacional o hasta que se enteraron por la prensa, han contado a este diario que ha existido cierta preocupación durante estos días.

Dos vecinas que residen justo en el inmueble donde está ubicado el establecimiento, en la confluencia de las calles Berna y Segovia, señalan a este diario que no se enteraron de nada hasta que se percataron de la presencia de las patrullas de la Policía Nacional: "Cuando suenan las alarmas de los coches, las escuchamos desde nuestras casas. Pero esta debe ser distinta porque no se oyó nada". "Nos preocupa, pero no en exceso. Han robado en un banco, que puede considerarse habitual. Nos alertaría mucho más que hubiesen entrado en varias casas. Podríamos pensar que somos los siguientes", cuentan.