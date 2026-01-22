Cáceres aplica en enero la subida salarial del 1,5% a sus empleados municipales

El Ayuntamiento de Cáceres ha hecho efectiva en la nómina del mes de enero la subida salarial del 1,5% para todos los empleados públicos municipales, una medida que completa el incremento del 2,5% que ya se había abonado en diciembre de 2025. Con ello, la plantilla municipal ha visto mejorar su salario en un 4% acumulado en apenas dos meses, en línea con los ajustes retributivos aprobados a nivel estatal para el conjunto de las administraciones públicas.

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha señalado que el consistorio ha aplicado “la subida salarial del 1,5% en la nómina de enero, que se suma al 2,5% ya percibido en diciembre de 2025 por todos los empleados públicos”. Según ha indicado, estos incrementos suponen “una mejora significativa del salario de quienes sostienen los servicios municipales, con una subida acumulada del 4% respecto a finales de 2025”.

Gestión económica

Borrega ha atribuido la posibilidad de asumir este aumento retributivo a la situación financiera del Ayuntamiento y a la política económica desarrollada por el equipo de gobierno. En este sentido, ha afirmado que la medida ha sido posible “gracias a la buena gestión económica del alcalde, Rafa Mateos”, y ha añadido que el Ayuntamiento “puede afrontar este incremento porque las cuentas municipales están saneadas, lo que nos permite responder de manera inmediata a este tipo de demandas”.

Desde el gobierno municipal se ha subrayado que la aplicación de esta subida refuerza el compromiso del Ayuntamiento tanto con la estabilidad de los servicios públicos como con la plantilla municipal. El edil de Recursos Humanos ha definido a los trabajadores municipales como “los verdaderos artífices para la aplicación de las políticas públicas para todos los ciudadanos cacereños”, destacando su papel en el funcionamiento diario de la administración local.

La actualización salarial se produce en un contexto marcado por la revisión de las retribuciones públicas en toda España, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años y de garantizar la estabilidad del empleo público en las administraciones locales.