Cáceres impulsa el intercambio multilingüe con Hablemus, que inaugura el año este jueves en Mastropiero

Tres opciones para disfrutar de la ciudad el jueves y el viernes.

Cáceres impulsa el intercambio multilingüe en Mastropiero

Este jueves, de 20.00 a 23.00 horas, el espacio Mastropiero, en Cáceres, acoge ¡Hablemus estrena año!, un grupo de intercambio multilingüe abierto a todo el público. La iniciativa propone un ambiente distendido y participativo en el que personas de diferentes edades y niveles pueden practicar idiomas de forma natural, conversando con hablantes nativos y otros aprendices.

Cartel oficial de la actividad en Cáceres. / Hablemus - Intercambio de idiomas

Más allá del aprendizaje lingüístico, este encuentro fomenta la convivencia cultural, la confianza al hablar y el desarrollo de habilidades comunicativas clave. Participar en ¡Hablemus! permite mejorar la pronunciación, ampliar vocabulario y perder el miedo a expresarse en otro idioma, todo ello en un entorno social, cercano y dinámico. Además, es una excelente oportunidad para conocer gente nueva, compartir experiencias y crear redes personales y profesionales, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia amena y enriquecedora.

El jazz de New Orleans vuelve a sonar en Cáceres con Berzosax

La mítica banda Berzosax vuelve a Cáceres después de años de ausencia para ofrecer un concierto que promete transportar al público al corazón de New Orleans, cuna del jazz. La cita será el jueves 22 de enero, a las 20.30 horas, en el Gran Teatro de Cáceres.

Con una formación poco habitual, tres saxofones, contrabajo y batería, el grupo recrea la energía callejera, la libertad de la improvisación y el espíritu festivo del jazz tradicional, combinándolos con una mirada contemporánea y una puesta en escena fresca y cercana. Su repertorio recorre los sonidos del Mississippi, desde el swing vibrante y el jazz negro de los años 20 hasta guiños modernos que mantienen viva la tradición con un lenguaje propio.

Berzosax, banda de música. / Cedida

La amplia trayectoria internacional de Berzosax, con actuaciones en escenarios como el Montreux Jazz Festival, Jazzaldia o las calles de Avignon, se traduce en conciertos dinámicos, comunicativos y llenos de ritmo, donde cada actuación se convierte en una auténtica celebración musical.

Noticias relacionadas

'Los colores del tiempo ' en la Filmoteca

La Filmoteca acoge el próximo 23 de enero, de 19.30 a 21.00, la proyección de la película Los colores del tiempo, ambientada en París en 2025. La historia comienza cuando una treintena de miembros de una misma familia reciben la noticia de que heredarán una casa abandonada desde hace años. Cuatro de ellos se encargan de realizar el inventario del inmueble, donde descubren auténticos tesoros ocultos. Entre las antigüedades emerge la figura de una misteriosa antepasada, Adèle, quien a los 20 años dejó su Normandía natal para viajar al París de finales del siglo XIX, en plena efervescencia industrial y cultural, en los albores de la fotografía y el nacimiento del Impresionismo.