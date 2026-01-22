Cáceres renueva sus telecomunicaciones con un contrato de 1,28 millones adjudicado a Telefónica

El Ayuntamiento de Cáceres ha adjudicado el nuevo contrato de servicios de telecomunicaciones municipales a la empresa Telefónica por un importe total de 1.280.000 euros más IVA y una duración de cuatro años. La adjudicación ha sido aprobada por la Mesa de Contratación y permitirá, según ha señalado el equipo de gobierno, una renovación integral de las comunicaciones en el conjunto de las dependencias municipales.

El concejal de Desarrollo Tecnológico, Emilio Borrega, ha indicado que “esta adjudicación permitirá avanzar en la modernización de las comunicaciones del Ayuntamiento y de todas sus dependencias municipales, con una red más rápida, más segura y más fiable”. Según ha destacado, se trata de un contrato de carácter estratégico que afecta a la práctica totalidad de los servicios municipales, incluidas las pedanías.

Borrega ha subrayado que el nuevo acuerdo permitirá “trabajar con mayor agilidad, reducir incidencias y mejorar la atención que se presta a la ciudadanía”, al tiempo que ha puesto el acento en la mejora de la fiabilidad y la estabilidad de las comunicaciones internas.

Más velocidad y estabilidad en las sedes municipales

Entre las principales mejoras contempladas en el contrato se encuentra el aumento generalizado de la velocidad de conexión en todas las sedes municipales. Este salto será especialmente significativo en edificios como el Ayuntamiento de Cáceres y las dependencias de la Policía Local, lo que permitirá un mejor funcionamiento de aplicaciones, trámites y servicios, incluso en momentos de mayor carga de trabajo.

El contrato incorpora además una solución avanzada de interconexión entre las distintas sedes municipales, con el objetivo de optimizar el tráfico de datos y mejorar la estabilidad de las comunicaciones internas. A ello se suma la implantación de sistemas de respaldo que garantizan la continuidad del servicio ante posibles incidencias técnicas.

Refuerzo de la seguridad digital

En materia de seguridad, el nuevo contrato prevé la renovación de los principales equipos de protección de la red municipal, con un refuerzo de la defensa frente a posibles amenazas y un mayor control del tráfico de datos, especialmente en infraestructuras sensibles como el Ayuntamiento y la Policía Local.

Telefónica. / E. P.

En este sentido, el concejal ha señalado que “la seguridad de las comunicaciones municipales es una prioridad, porque de ella dependen servicios esenciales y datos sensibles”. Asimismo, se ha incluido un sistema de copia de seguridad en la nube que incrementa la protección de la información municipal y mejora la capacidad de recuperación ante posibles fallos o incidencias.

Wifi y nuevos dispositivos para la Policía Local

El contrato contempla también la ampliación y mejora de la red wifi en distintas dependencias municipales, como casas de cultura, centros cívicos y pedanías, con el objetivo de facilitar tanto el trabajo del personal municipal como el acceso de la ciudadanía a una conectividad de mayor calidad.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, se ha incluido la adquisición de 70 nuevos terminales móviles rugerizados para la Policía Local. Se trata de dispositivos profesionales diseñados para el trabajo en la vía pública, resistentes y adaptados a un uso intensivo, que permitirán mejorar la comunicación y la operativa diaria de los agentes.

Telefonía y atención ciudadana

El acuerdo recoge igualmente una mejora de las condiciones de telefonía fija y móvil, con mayores capacidades de voz y datos ajustadas a las necesidades reales del Ayuntamiento. Además, se incorpora un asistente de voz con inteligencia artificial para el servicio municipal de atención telefónica 010, que permitirá agilizar las llamadas y reducir los tiempos de espera.

En conjunto, según ha concluido Emilio Borrega, “este contrato supone una modernización completa de las comunicaciones municipales y una inversión para garantizar servicios públicos más eficientes, seguros y preparados para las necesidades actuales y futuras de Cáceres”.