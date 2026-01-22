Eurocaja Rural abre su primera oficina en Cáceres y escoge La Cruz como sede

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado la nueva oficina de Eurocaja Rural en la capital, ubicada en la plaza de América, número 6, abierta al público el pasado mes de diciembre. Durante el encuentro, el regidor ha sido recibido por el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, quien le ha trasladado las principales características del modelo de negocio de la cooperativa de crédito.

Según ha informado la entidad, Eurocaja Rural basa su actividad en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano a socios y clientes, además de mantener una vocación de servicio hacia las administraciones públicas y de apoyo al desarrollo económico y social del territorio.

López Martín ha agradecido la predisposición del alcalde para conocer de primera mano el funcionamiento de esta primera oficina en Cáceres y ha expuesto el compromiso de la entidad con el Ayuntamiento, así como su voluntad de atender las necesidades financieras de los ciudadanos. La oficina, ha señalado, tiene como objetivo contribuir a la generación de empleo y a la dinamización económica, además de ofrecer un catálogo completo de productos y servicios financieros, entre los que se incluyen soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros y productos de inversión.

Durante la reunión también se han abordado cuestiones como la lucha contra la exclusión financiera y la despoblación, ámbitos que Eurocaja Rural considera prioritarios tanto en municipios de baja densidad demográfica como en barrios urbanos afectados por el cierre de sucursales bancarias. En este sentido, la entidad ha indicado que es la única referencia financiera en más de 70 municipios, dando servicio a más de 89.000 habitantes.

El presidente de Eurocaja Rural ha hecho referencia asimismo a la labor social que desarrolla la cooperativa a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción.

Por su parte, el alcalde ha valorado de forma positiva la disposición de Eurocaja Rural a colaborar con el ayuntamiento y su interés en participar en iniciativas orientadas a fomentar el bienestar económico y social de Cáceres y su entorno.

En la visita han participado también el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante; la directora territorial de la entidad en Extremadura, Trinidad Talavera, y el director de la oficina en Cáceres, Alfonso Baños. Actualmente, Eurocaja Rural está presente en once comunidades autónomas y cuenta con una red de más de 500 oficinas y una plantilla superior a los 1.400 profesionales.