"¡Mamá, salgo en el periódico!": el colegio María Auxiliadora de Cáceres conoce la labor de los periodistas de primera mano

«Pues no me lo esperaba así». El Periódico Extremadura lleva más de 100 años presente en Cáceres. Su nombre no solo está por toda la ciudad y en todos los kioscos, sino que incluso se le puede ver en estatuas como la de Leoncia en San Juan. No obstante, no todos saben cómo funciona o cómo es. Y dentro de ese desconocimiento se encuentran los niños.

El colegio María Auxiliadora de Cáceres visitó este miércoles la sede de este medio. Alumnos de quinto de primaria, acompañados de sus profesores María José y 'Don Jesús', realizaron un pequeño recorrido por la redacción, de la mano de los redactores Almudena Villar y Pablo Parra (servidor).

Fotogalería | El colegio María Auxiliadora de Cáceres visita El Periódico Extremadura / Pablo Parra

Conocieron de primera mano cómo han evolucionado los periódicos: de la imprenta que se realizaba manualmente a la inmediatez que supone la web y las redes sociales. Al inicio del tour, conocieron los orígenes de la centenaria rotativa. «Nació de la mano de la Diócesis de Coria, era vespertino, es decir, se compraba por la tarde, tenía solo 4 páginas y costaba 3 pesetas». Las pesetas o las máquinas de escribir, otro mundo para niños de 10 años.

Redacción

Una vez pasada la entrada, y recorridos los pasillos por los que pasan los periodistas todos los días, los niños entraron en la redacción, el corazón del periódico. Se mostraron asombrados ante el ambiente calmado que presentaba la sala, y allí se les explicó cómo es un día para un redactor del periódico.

De entre todos salió una niña, Ruth, la única que levantó la mano cuando se preguntó si alguno quería ser periodista en el futuro. Y no solo eso, sino que aseguró que quería ser de prensa escrita. Quién sabe si en unos años no vemos su nombre firmando algunos artículos.

El recorrido finalizó en la hemeroteca, la sala donde se encuentran todos los periódicos que se han publicado en la historia del medio. Miles de páginas y decenas de libros relatan la historia reciente de Cáceres. En esa habitación pudieron contemplar la Medalla de la Ciudad, la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Cáceres. También aprovecharon para dejar algún mensaje en una de las pizarras allí presentes.

Impresiones

La imagen de redacción de periódico suele ser parecida a la que nos ofrecieron películas como, por ejemplo, Superman. Y lo cierto es que en ocasiones se vuelve así. Los niños aseguraron, no solo habérselo pasado bien, sino haberse llevado una sorpresa, pues algunos comentaron que «no me lo imaginaba así».

«Normalmente, vemos las noticias por la televisión», afirmaban. De los pequeños presentes, cerca del centenar, dieron testimonio cuatro de ellos: Mario, Sofía, Víctor y Marta. «Me ha parecido muy guay, muy divertido», afirmaron. «Lo que más me han gustado han sido los cuadros y esas cosas», señaló Sofía, mientras que su compañero Mario añadió que lo vio «muy interesante, sobre todo las máquinas».

Reconocieron no leer el periódico normalmente, si acaso de forma puntual con el abuelo. Y en caso de hacerlo, lo hacen en la web, «aunque pocas veces». Ni rastro del papel, ya que ni siquiera sabían dónde comprarlo. «Pero si los kioscos están siempre cerrados», apostillaba alguno.

Con esto, los alumnos del María Auxiliadora, tras llevarse de recuerdo una gorra del centenario del periódico, dieron por finalizada su visita al centro informativo. Una vez en casa, seguro que le comentaron todo a sus familiares, que ya saben el origen y los secretos de las decenas de noticias diarias que salen de los rotativos de este diario. «Yo salí una vez en el periódico, que me entrevistaron», contaba un niño. Con este reportaje, ya puede presumir de hacerlo dos veces.