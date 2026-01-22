Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025

La plataforma de reservas online TheFork lanza su Top100 nacional, en el que recoge los restaurantes más queridos por los españoles a través de la voz real de los comensales. Se trata de la octava edición y, esta vez, incluye 13 comunidades autónomas y 20 provincias representadas, con un reparto que evidencia los puntos de España donde se concentran los mejores: Cataluña lidera con 34 restaurantes, seguida de Comunidad de Madrid (20), Comunidad Valenciana (16), Baleares (8) y Andalucía (7). Sin embargo, la gran novedad es el regreso a la lista de Extremadura con un restaurante en Cáceres.

En el número 69 se ha adentrado el restaurante Javier Martín, que lleva desde el año 2005 en la barriada cacereña de Nuevo Cáceres. Define su cocina como sencilla, de calidad e innovadora. Su local es sencillo, transparente y con la cocina abierta. Asegura que la perseverancia es la clave de su éxito.

Además, Javier Martín fue escogido como mejor cocinero del año en 2023 por la Cofradía Extremeña de la Gastronomía gracias a la "magnífica labor que desarrolla en su cocina, donde elige los mejores productos de la tierra par conseguir unos platos que rebosan ilusión, felicidad y placer para todos los sentidos".