Las restricciones de los minits en Cáceres: no se pueden aparcar en Aldea Moret, La Cañada, La Sierrilla y Capellanías

Los nuevos microvehículos eléctricos de alquiler que llegaron a Cáceres hace apenas una semana tienen una serie de restricciones que impiden a todos los vecinos conducirlos con normalidad. La aplicación de minits dispone de un mapa en la que aparecen las zonas en las que se pueden aparcar, y no incluye a algunas barriadas de Cáceres.

Es el ejemplo de Aldea Moret, La Cañada, el Recinto Ferial, La Sierrilla, el polígono industrial de Capellanías, la parte más occidental del polígono de Mejostilla, el polígono ganadero, la Facultad de Empresa del campus universitario, el centro penitenciario y la Consejería de Agricultura. Tampoco se puede dejar en el colegio San Antonio de Padua y el cementerio.

Motivos

Esto se debe a que, cuando los conductores aparcan los microvehículos de alquiler, deben dejarlos con, al menos, un 10% de carga para que los operarios de la empresa que los impulsa los pueda trasladar al punto de recarga. Sin embargo, consideran que estas zonas están demasiado alejadas para que los vehículos puedan llegar. Eso sí, es cuestión de tiempo que estas zonas se amplíen, según informan fuentes de la firma. Además, los vehículos sí se pueden dejar en standby (precio reducido) para después devolverlos a la zona.

Ángel García Collado

De hecho, esto ya ha ocurrido en otros dos barrios de la ciudad. Los vecinos de El Junquillo y Cáceres el Viejo se quejaron de forma masiva porque, en los primeros días de servicio, no podían dejar sus vehículos en las inmediaciones de sus viviendas. La entidad tuvo en consideración dichas demandas y rápidamente ampliaron el rango y habilitaron estas zonas.

Hasta 80

Por el momento, solamente hay ocho minits repartidos por la ciudad. El objetivo es ir ampliando ocho por semana hasta llegar a 80. Los que van a habilitarse a lo largo de esta semana ya están en Cáceres, pero están siendo preparados por el departamento técnico y superando las inspecciones necesarias para ponerlos a disposición de los clientes de la mejor forma posible.

Los microvehículos fueron presentados el miércoles de la pasada semana y se enmarcaban en el compromiso municipal con la movilidad sostenible para ofrecer una alternativa a desplazamientos cortos en un contexto marcado por las dificultades de aparcamiento y los tiempos de viaje en entornos urbanos.

Coste

El sistema funcionará mediante una aplicación móvil: el usuario podrá localizar el vehículo a través de GPS, reservarlo y arrancarlo desde el teléfono. Para utilizarlo será necesario disponer del permiso de ciclomotor, lo que abre la puerta a su uso desde los 16 años en muchos casos. La tarifa es de 0,20 euros por minuto, con una modalidad de espera (stand-by) de 0,09 euros por minuto, además de la opción de reservar el vehículo durante 24 horas.

Durante la rueda de prensa se señaló que, si alguna persona destroza o rompe un vehículo de estos, lo tendrá que pagar. Según fuentes de la empresa, cada uno cuesta unos 12.000 euros.

Solidaridad

Minits anunció también un compromiso social: el 1% de los beneficios obtenidos en 2026 por este servicio se donará a AEMDI (Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad), cuyos distintivos se incorporarán al rotulado de los vehículos.