El Rey acudirá al Cefot de Cáceres acompañado de un representante del Gobierno

Lo denominan ministro de jornada. Y suele ser el representante del Gobierno de España que acompaña al Rey Felipe VI en sus visitas institucionales por todos los puntos de España. Este sábado, 24 de enero, el monarca acudirá a Cáceres para presidir la jura de bandera del segundo curso del año 2025 de los alumnos del Cefot (Centro de Formación de Tropa). Pese a que todavía se desconoce quién será el representante de Moncloa que le acompañe a la ciudad porque aún no se ha asignado la agenda para este fin de semana, todo apunta a que podría ser la titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles. En su defecto, podría delegar la visita en la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce. No está confirmado, aunque se espera que pueda hacerse en las próximas horas.

En las últimas visitas de Sus Majestades a la región también han estado acompañados por representantes de Moncloa. Cuando acudieron a Guadalupe también vino Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y este verano, cuando visitaron las zonas afectadas por los incendios y fueron a pueblos como Rebollar, Cabezabellosa y Hervás, también estuvo Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

La presencia del monarca en la capital cacereña subraya la relevancia institucional de esta ceremonia, integrada en el proceso de formación de los soldados que inician su carrera militar. No obstante, no será la primera ocasión en la que Felipe VI acuda al Cefot, una instalación clave del Ejército de Tierra y referente en la preparación de tropa en España, donde ya estuvo en 1995 como Príncipe de Asturias.

La jura de bandera constituye uno de los momentos más importantes en la vida de un soldado. Mediante este acto, los militares expresan públicamente su compromiso de defender a España, su Constitución y los valores que representan, incluso con la entrega de la propia vida si fuera necesario.

Se trata de una ceremonia cargada de simbolismo que se desarrolla con un protocolo solemne, donde los participantes rinden homenaje a la bandera como señal de lealtad y servicio.

Noticias relacionadas

En el caso del Cefot de Cáceres, la jura de bandera marca el final de una etapa inicial de instrucción y el paso hacia la integración plena en las distintas unidades del Ejército. Para muchos de los jóvenes que participan, supone el primer gran hito de su trayectoria profesional como militares y un momento especialmente significativo que comparten con familiares y allegados.