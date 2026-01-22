Ronda de San Francisco: las mejores fresas de Cáceres, 415 nuevos apartamentos y migas con café a 2,80

Ya ha despertado la Ronda de San Francisco y nada más cruzar el puente llega el primer regalo: una vista privilegiada de la ciudad monumental de Cáceres. Desde aquí se distinguen con claridad las torres, el perfil histórico y calles como Damas o Fuente Nueva, con sus infinitos trazados en cuenta que siguen impresionando al visitante y al propio cacereño. A escasos metros se encuentra el Museo de Pedrilla, cuyo origen se remonta a los comienzos de la Edad Moderna con la donación de una propiedad denominada Huerta Vergel, en la Ribera, que Pedro Durán y María de Robles hicieron al convento de San Pablo en 1511 como dote de su hija Inés de la Rocha al entrar en religión. La abadesa de San Pablo vendió la huerta a Diego de Cáceres, que la vinculó al mayorazgo de su padre el capitán.

En su origen el chalet de los Pedrilla tenía un zonche al que los muchachos acudían a bañarse en verano. Era una casa palacio en la que vivía don Antonio Martín Pedrilla Lancastre-Laboreiro, que era cónsul de Portugal en España, casado con María Josefa Gómez Díez. Ese chalet lo visitaba con frecuencia doña Mercedes Calle Martín Pedrilla, prima hermana de Antonio Pedrilla. En casa tenían unos porteros maravillosos que habían venido de Portugal. Eran los Pedrilla gente muy buena y muy caritativa, que siempre hacían donativos en Nochebuena y ayudaban en lo que podían a los más necesitados. Ahora es un museo dedicado a la historia de Cáceres y a la obra del artista Oswaldo Guayasamín, propiedad de la Diputación de Cáceres.

Justo después uno de los locales más reconocidos del entorno: el Bar Miche, que tras un tiempo cerrado ha reabierto con una imagen completamente renovada. Un lugar muy ligado al barrio que mantiene precios populares, como el café con migas por 2,80 euros.

Unos pasos más adelante, junto al portal número 2, no falta su cita diaria 'La Chus', como así es conocida la Multitienda Chur, otra de las grandes referencias de la zona. Pan caliente, baguetería, helados, golosinas y bebidas, con un trato cercano que sigue marcando la diferencia en el comercio de esta barriada cacereña.

El comienzo de la ronda sigue aglutinando negocios de toda la vida como Saberex, un ultramarinos con frutería, carnicería y charcutería, además de productos elaborados por ellos mismos. La ternera es 100 % extremeña, criada en dehesas de la región desde 1978. En la puerta se exhiben tomates, acelgas, cajas de uvas, fresas, naranjas, castañas, manzanas y jamones, todo al gusto del consumidor. Imposible resistirse a la vista, el gusto y el olfato. Directamente entras en l atienda.

Sanidad, universidad y administración

En la acera de enfrente se levanta el Hospital Parque San Francisco, con su actividad constante de urgencias, ambulancias y atención diaria a los pacientes. En esa misma acera se sitúa otro de los emblemas de la ciudad: la Residencia Universitaria Diego Muñoz Torrero, dependiente de la Junta de Extremadura, rodeada de amplios jardines y arboledas que convierten el entorno en un auténtico oasis verde.

A la izquierda, el edificio Julián Murillo, antiguo orfanato que hoy alberga servicios administrativos de la Diputación de Cáceres. Lleva el nombre del doctor Julián Murillo, el que fuera mayordomo de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña. Al igual que el Museo de Pedrilla y la casa dedicada al artista Oswaldo Guayasamín, es propiedad de la institución provincial.

En esta misma ronda se encuentra el Complejo Cultural San Francisco, un monasterio franciscano fundado por fray Pedro Ferrer a finales del siglo XV. Es uno de los más grandes edificios de la ciudad y está formado por un templo, distintas dependencias agrupadas alrededor de dos claustros así como portería y refectorio. A lo largo de su historia ha sido residencia de personajes famosos, sede del Colegio de Teología Escolástica y de una relevante biblioteca, cuartel y caballerizas en época de guerra, hospital provincial, casa de misericordia, refugio de pobres transeúntes y colegio-residencia de huérfanos de la provincia. A partir de 1981 se constituyó en el Complejo Cultural San Francisco-Institución Cultural El Brocense del que depende la escuela de bellas artes Eulogio Blasco, la escuela de danza o el conservatorio de música.

Por aquí cruzaban antiguamente los monjes franciscanos desde Cáceres a través del puente. Tras la reciente limpieza y remodelación de su fachada, el resultado es especialmente vistoso, con las cigüeñas dominando el conjunto. En estos momentos, la empresa Magenta ejecuta obras de mejora de accesibilidad en los accesos. Dentro del complejo se ubica también la emisora de Canal Extremadura Radio, desde donde se ofrece a diario información puntual de todo lo que ocurre en la ciudad.

Nacer, educar y proteger

El paseo continúa hasta el Hospital San Pedro de Alcántara, todavía conocido por muchos cacereños como la Residencia Sanitaria. Urgencias renovadas, consultas especializadas y el área Materno Infantil, donde nacen los niños de Cáceres y parte de su provincia, contribuyendo a frenar la despoblación. “Bienvenidas sean todas las vidas que llenan nuestras ciudades y nuestros pueblos”, resume el sentir del entorno. Fue el 15 de junio de 1956 cuando, con el nombre de Residencia del Seguro de Enfermedad, con 64 camas y dos unidades de hospitalización, una para hombres y otra para mujeres, además de una unidad de partos, nació este centro sanitario, que a lo largo de todos estos años se ha ido transformando y ampliando.

Muy cerca se sitúa el Colegio Ribera del Marco, uno de los centros educativos con mayor identidad de la ciudad. Su profesorado enseña valores ligados al entorno inmediato: la Ribera del Marco, origen histórico de Cáceres desde tiempos de la Cueva de Maltravieso, cuando la búsqueda de agua marcaba los asentamientos prehistóricos. A primera hora del día, sirenas, autobuses y tráfico (con algún conductor al volante cabreado incluido) intenso reflejan la rutina escolar.

Junto al colegio se encuentra la Casa de la Mujer, gestionada por la Junta de Extremadura. Un edificio que invita a la reflexión: aquí se protege a mujeres maltratadas, perseguidas o con órdenes de alejamiento en vigor. Un espacio de seguridad que recuerda una realidad que no debe invisibilizarse.

Barrio, servicios y memoria

El recorrido entra en el Bar El Montaito Self Service, uno de cuyos socios es Julio Martínez Santano, y que es muy frecuentado por personal sanitario, funcionarios y vecinos. Aparece el restaurante especializado en sushi llamado Mishi Mishi, recién abierto y ya entre los más buscados en redes sociales y Google, junto a clínicas como Sánchez Trancon, Mutua Universal o centros auditivos como Perfect Vision.

Enfrente, el arco que sirvió como antigua entrada ganadera desde la avenida de la Hispanidad, a los pies de los juzgados. Más adelante se encuentra el restaurante Sacia Tradición (antigua Ribera), actualmente cerrado por vacaciones. A pocos metros, el complejo de la Huerta del Conde sigue acogiendo bodas y celebraciones, una de la más sonadas fue la de la cantante extremeña Soraya Arnelas.

Frente a la Huerta del Conde, el restaurante The Boss destaca por su cuidada decoración y escelentes desayunos. En la zona también se ha consolidado la guardería Espacio Infantil El Camino, muy aceptada por los vecinos, con carritos, mochilas y nombres de niños que hablan de futuro. Y frases como la de Gandhi: "No hay camno para la paz porque la paz es el camino".

A un lado, el Espacio para la Creación Joven; al otro, las casitas de Roche Sur Yon, restauradas por sus nuevos propietarios, con limoneros y naranjos. O Talleres Poleo en plena actividad, especialistas en mecánica en general, electromecánica, diagnosis, frenos, pre-itv, baterías, aire acondicionado, neumátcos, revisiones y reajuste de los vehiculos. Y el tradicional Los Jardines, ya en la plaza del Espiri, bar donde especialmente en verano o en días soleados acuden decenas de cacereños. En el recorrido una profesora del AlKaceres se interesa por la presencia de este diario en la zona. Se le explica que se trata de un reportaje, apunta que la entrada oficial del instituto está por la avenida de Cercantes y realiza una petición al tiempo que lanza una carcajada: "Que hablen bien de nosotros".

El Día, una gasolinera y el centro AutoStar enfilan ya para el polígono de la Charca Musia mientras los obreros se afanan en el proyecto de urbanización de Ribera del Marco donde la empresa Araplaza construirán 415 apartamentos y un parque fluvial. ¿Alguien da más?