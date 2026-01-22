Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Justicia de menores

Seis años de internamiento para el menor acusado del apuñalamiento mortal a otro joven en el barrio del Perú Cáceres

Tras reconocer su participación en los hechos, el Juzgado de Menores de Cáceres ha condenado al acusado a seis meses de internamiento, lo que reduce en un año la medida solicitada por Fiscal´ñia y acusación particular

Vehículos de la Guardia Civil en la puerta de la Audiencia Provincial de Cáceres, este jueves.

Vehículos de la Guardia Civil en la puerta de la Audiencia Provincial de Cáceres, este jueves. / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El Juzgado de Menores de la Audiencia Provincial de Cáceres ha impuesto seis meses de internamiento en régimen cerrado al menor de 17 años que causó el apuñalamiento mortal de un joven de 18 en la barriada cacereña del Perú en mayo de 2025.

El acusado ha reconocido su participación en los hechos, lo que ha permitido alcanzar un acuerdo entre las partes que rebaja en un año la pena de siete años por homicidio solicitada inicialmente por la Fiscalía de Menores y la acusación particular. A su vez, se ha fijado una indeminzación para los familiares de la víctima.

Proceso "largo y doloroso"

Según ha señalado este jueves el letrado de la acusación, Fernando Viniegra, de esta forma "se evita un proceso largo y doloroso para todos". Por tanto, la vista oral a puerta cerrada, prevista para las nueve de la mañana de este jueves 22 de enero, no ha llegado a celebrarse al llegar a un acuerdo.

Fernando Viniegra, letrado de la acusación, en la Audiencia Provincial de Cáceres, este jueves.

Fernando Viniegra, letrado de la acusación, en la Audiencia Provincial de Cáceres, este jueves. / Carlos Gil

El procedimiento ha estado marcado en todo momento por la protección legal que rodea a los menores implicados en causas penales, lo que ha limitado la difusión pública de detalles concretos sobre la relación previa entre los dos jóvenes y el desarrollo exacto de los hechos.

Los hechos

Según ha quedado acreditado en la resolución judicial, el suceso se produjo a última hora de la tarde del 23 de mayo, en un entorno cercano al parque del Perú, donde ambos jóvenes mantuvieron un enfrentamiento que derivó en una agresión con arma blanca. El joven de 18 años resultó herido de gravedad y falleció posteriormente.

El presunto autor de la puñalada fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Cáceres, donde fue atendido por cortes en el cuello que revestían gravedad. Tras recibir el alta médica, el juez de guardia decretó su internamiento cautelar en régimen terapéutico en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi de Badajoz.

Noticias relacionadas y más

Impacto social

El suceso generó en su momento un amplio despliegue policial y causó una profunda conmoción entre vecinos y allegados. El joven fallecido practicaba baloncesto en un equipo junior de la ciudad (ADC Baloncesto) y era hijo de un conocido propietario de una administración de Loterías del centro de Cáceres. Su madre es profesora, ambos de Torrejoncillo, donde fue el sepelio del joven. Los padres del menor detenido también son docentes.

TEMAS

