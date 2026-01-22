La Torre de Bujaco, emblema de Cáceres, ya se muestra con andamios

Los monumentos de Cáceres son, muy probablemente, su mayor tesoro, pero para que se puedan apreciar en todo su esplendor, es necesario que se reformen de vez en cuando para mantenerlos correctamente. Aunque eso suponga un dolor para la vista.

Aquellos que disfruten de los miradores de la Montaña, sea el de la ermita del Amparo o el de San Marquino, verán que una enorme grúa se cuela en la panorámica, así como los andamios del palacio de las Veletas, sede del Museo de Cáceres. Actuaciones que, aunque no dejan de ser necesarias, estropean la imagen de la ciudad y su casco antiguo.

Andamios que cubren el Museo de Cáceres. / Marce Solís

Lo mismo ocurre ya en la plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad. Aunque ya lleva un mes con andamios la zona intramuros del Arco de la Estrella, estos artefactos metálicos ya se han ido expandiendo hacia otro de los puntos que serán tocados: la Torre de Bujaco. En los dos laterales de la torre, así como en la parte de atrás, la menos visible, ya hay andamios que, poco a poco, irán tapando el monumento.

Reforma de la muralla

El motivo: la III fase de la reforma de la Muralla de Cáceres. Los trabajos iniciaron el pasado 10 de diciembre, y afectarán al tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la plaza del Conde de Canilleros, abarcando tanto espacio Intramuros como Extramuros. Entre los elementos destacados incluidos en esta fase se encuentran la Puerta de Santa Ana, el Adarve de la Estrella, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de la Yerba y el Foro de los Balbos, entre otros. Es decir, hay andamio para rato en la plaza Mayor.

El proyecto técnico, redactado por la UTE Bestué-Carmona-Cañones-Cruz, será ejecutado por la empresa cacereña Abreu Construcciones durante un periodo estimado de once meses, con un importe de adjudicación de 1.488.511,44 euros.

Desde el consistorio, en boca del concejal de Urbanismo, Tirso Leal, estas obras «suponen un importante impulso para la valoriazación del patrimonio cacereño y su integración en una oferta turística y cultural de primer nivel. En fases futuras se contempla, además, la mejora de la accesibilidad mediante nuevas conexiones entre la zona del Foro, Piñuelas y Caldereros, incluyendo la posibilidad de instalar un ascensor que facilite el acceso al conjunto monumental».

Consecuencias

La torre, como es de esperar, se encuentra cerrada al público, una decisión que se prevé que dure entre cuatro y seis meses mientras avanzan los trabajos en este primer sector de la intervención. Además de la restauración general del lienzo, se llevarán a cabo una serie de intervenciones específicas de relevancia como el reperfilado del remate de la muralla en el entorno del Foro y Caldereros para mejorar la accesibilidad; la reconstrucción del tramo faltante junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba, que será restaurada de forma integral para abrirla al turismo; y la conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de Púlpitos, completando el recorrido Bujaco-Arco-Púlpitos-Yerba-Foro de los Balbos.

Hasta que todo eso sea una realidad, habrá que conformarse con que en todas las fotos que se hagan del mayor escaparate del casco antiguo, su entrada, convivan la monumentalidad y los andamios.