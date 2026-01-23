El accidente en la rotonda del Cuartillo de Cáceres pone el foco en la velocidad y los conductores lo tienen claro: "Hay que poner un radar, nadie cumple los límites"

El suceso se produjo a primera hora de la mañana, pero las reacciones no pararon de sucederse a lo largo de todo el día. Una mujer de 56 años resultó herida en un aparatoso accidente entre dos vehículos en la rotonda cacereña del Cuartillo y terminó empotrado contra un ciprés que se encontraba en el centro de la glorieta. La víctima apenas sufrió policontusiones, pero esta situación puso en el foco nuevamente la alta velocidad a la que se circula por la N-521 (carretera de Cáceres a Trujillo).

El siniestro tuvo lugar a las 7.40 horas y se vieron implicados dos vehículos. Esta glorieta es un punto muy transitado de la ciudad durante todo el día, pero especialmente por la mañana porque permite el acceso a zonas de trabajo como la Residencia Asistida, el Hospital Universitario de Cáceres, la cárcel, la Consejería de Agricultura, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión o las obras del futuro Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.

Carril exterior

La víctima iba conduciendo por el carril exterior de la rotonda en un coche Citroen C4 cuando otro vehículo (un Mercedes Benz que conducía un varón) se incorporó a la glorieta procedente de la capital provincial. En ese momento, el Mercedes impactó con el Citroen, que salió peor parado porque, tras el golpe, chocó con un ciprés ubicado en el centro de la rotonda. El coche se ha empotrado contra el árbol, que ha caído sobre él, dejando una llamativa imagen. De hecho, las personas que pasaban por la glorieta pensaban que no había más vehículos implicados y que la mujer se había estampado.

Estado del vehículo. / Cedida a El Periódico

Latigazo cervical

Cabe destacar que la mujer está en buen estado, apenas sufrió un latigazo cervical. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres para una valoración más exhaustiva. Posteriormente, los efectivos de Conservación de Carreteras acudieron a la glorieta para la retirada del ciprés y la limpieza del entorno, una actuación que concluyó sobre las diez de la mañana.

Demandas

Y después se produjeron numerosas reacciones, principalmente de trabajadores de las instituciones cercanas. Todos coinciden en que esta vía es una carretera en la que los vehículos circulan a una alta velocidad. "Antes, las restricciones apuntaban a que no se podían superar los 80 kilómetros por hora. Después, se redujo a 50. Sin embargo, parece que los conductores siguen creyendo que no se ha rebajado", cuentan. Además, no dudaron en solicitar medidas para mejorar la seguridad: "Hasta que no se ponga un radar móvil que cada día esté en un punto distinto de la ciudad, no va a solucionarse esta problemática". Otros apuntan a la posibilidad de instalar badenes en las inmediaciones de las rotondas para obligar a reducir la marcha.

Un nuevo suceso

Además, este suceso tiene lugar apenas unas semanas después del grave choque en la Ronda Norte, justo a la altura de la rotonda del Mercadona y el centro comercial de Mejostilla. En él, se vieron implicados hasta cuatro vehículos y el Sepei tuvo que acudir para excarcelar a tres personas que quedaron atrapadas. Una persona resultó herida en estado grave y había otros cuatro leves, además de un menor de edad que salió ileso. El causante fue un camión frigorífico pequeño.