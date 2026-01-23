El Álvarez de Cáceres: un referente histórico con ascensor y teléfono

El 12 de enero de 1965 llega a la estación de autobuses de Cáceres el viajero un millón. Se trata del matrimonio de recién casados Antonio Casau Sánchez y Pepita Sánchez, de 20 y 21 años respectivamente, que trabajaban en Suiza. A su llegada les recibió el primer teniente de alcalde, Valeriano Gutiérrez Macías, quien les regala dos días de estancia en el Hotel Álvarez.

Hotel Álvarez

El Hotel Álvarez fue uno de los hoteles más importantes y emblemáticos de Cáceres durante gran parte del siglo XX. Fue fundado en 1936 por Antonio Álvarez Rivera, un empresario asturiano que había llegado a la ciudad años antes y se había hecho un nombre en la hostelería local. Estaba situado en la calle Moret, en una zona muy cercana al casco histórico.

Un referente frente a otros alojamientos más tradicionales

El hotel destacó desde su apertura por ser moderno para su época, ofreciendo servicios poco comunes entonces. Fue el primer hotel de Cáceres que tuvo un ascensor, agua caliente y además, disponía de teléfono en todas las habitaciones. Estas comodidades lo convirtieron rápidamente en un referente frente a otros alojamientos más tradicionales o pequeños de la ciudad.

El negocio pasó de Antonio Álvarez a su hijo Antonio Álvarez Rodríguez, y posteriormente su familia continuó vinculada al sector de la hostelería en otros proyectos.