La Asociación de Tropa y Marinería Española instalará puntos informativos para los nuevos soldados en Cáceres con motivo de la jura de bandera

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) realizará un despliegue especial en la capital cacereña con motivo de la celebración de la jura de bandera de este sábado, un acto que tendrá lugar en el acuartelamiento de Santa Ana y que será presidido por el Rey Felipe VI.

Según ha informado la asociación, la presencia del monarca confiere al acto un carácter especialmente significativo, ya que supondrá su regreso al Cefot de Cáceres tres décadas después de su última visita como Príncipe de Asturias, en 1995. La previsión es que la cita sea multitudinaria, con cerca de 10.000 personas entre alumnos, familiares y visitantes de los soldados pertenecientes al segundo ciclo de 2025.

Puntos informativos

Con el objetivo de "acompañar a los nuevos alumnos, darles la bienvenida a la familia militar y concienciarlos sobre la realidad de su futura carrera profesional", ATME ha anunciado la instalación de varios puntos informativos tanto en el centro de Cáceres como en las inmediaciones del acuartelamiento.

En concreto, el viernes se ubicará un stand en la plaza Mayor durante la tarde, mientras que el sábado estará presente en los exteriores del recinto del Cefot tras la finalización del acto, además de volver a instalar un punto informativo en la plaza Mayor.

Estos espacios estarán atendidos por el presidente del colectivo, Marco Antonio Gómez, junto a miembros de la delegación de ATME en Extremadura, con el objetivo de facilitar el contacto directo con los nuevos soldados y sus familias.

Soldados en el interior de las instalaciones del Cefot 1 de Cáceres. / Jorge Valiente

Información a los nuevos soldados

Desde la asociación señalan que el propósito de esta iniciativa es ofrecer información sobre la realidad profesional de la escala de tropa y marinería desde el inicio de la carrera militar. AMTE sostiene que se trata de uno de los colectivos más vulnerables dentro de las Fuerzas Armadas y considera que el asociacionismo es una vía para canalizar la defensa de los derechos laborales.

"Es fundamental que el soldado sepa, desde que besa la bandera, que no está solo ante la administración", ha declarado su presidente, quien subraya que las expectativas profesionales y retributivas "no son concesiones, sino derechos que deben defenderse en los órganos de representación".

Ámbitos de actuación

La entidad explica que su labor se centra en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo del personal de tropa y marinería. Entre los principales ámbitos de actuación se encuentran el asesoramiento jurídico a los socios, la mejora de las retribuciones, la estabilidad profesional y el reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo, cuestiones que la asociación traslada al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).

De esta forma, la asociación realiza un llamamiento a los nuevos alumnos y a sus familias a acercarse a los puntos informativos previstos para conocer de primera mano su actividad y los mecanismos de representación existentes dentro de las Fuerzas Armadas, coincidiendo con la celebración de la jura de bandera en el Cefot de Cáceres.