Cáceres 2031 abre una nueva fase del proyecto con una visión cultural a largo plazo

El equipo de Cáceres 2031 (Capital Europea de la Cultura) ha informado del estado actual del proyecto tras la entrega oficial del Bidbook de la candidatura, así como del marco en el que se está desarrollando la programación cultural vinculada a esta iniciativa.

Según ha trasladado la organización, el documento de candidatura ha sido ya presentado formalmente y, como siguiente paso, el proyecto será expuesto el próximo mes de marzo ante el Ministerio de Cultura, en una comparecencia ante los expertos designados para evaluar el proceso. Desde el equipo han señalado que mantendrán informados a los distintos agentes implicados de cada avance que se produzca.

En este contexto, Cáceres 2031 ha agradecido el apoyo y la comprensión recibidos durante los últimos meses de trabajo y actividad, y ha indicado que, a partir de ahora, se abre una nueva etapa “más reposada”, en la que se continuará desarrollando proyectos y acciones orientadas al impulso cultural, educativo y de liderazgo de la ciudad.

La candidatura ha subrayado que estas iniciativas se encuentran alineadas con el concepto de Transcultura y con una visión de impacto a largo plazo para Cáceres y su entorno, insistiendo en la importancia de que tanto la ciudad como la comunidad autónoma sean conscientes de la relevancia del proyecto que se está construyendo de manera colectiva.

Asimismo, el equipo ha remarcado que el proceso se está desarrollando desde una lógica de cooperación abierta y progresiva, basada en el reconocimiento del tejido cultural existente, y ha destacado el papel de los medios de comunicación como parte esencial del proyecto.

Por último, desde Cáceres 2031 han agradecido el trabajo informativo que vienen realizando los medios y han reiterado su disposición a colaborar en las próximas fases del proceso, asegurando que seguirán trabajando con criterios de transparencia y honestidad.