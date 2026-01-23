El cine como arma de resistencia en el número especial sobre Palestina de la revista V.O., con el apoyo de la Diputación de Cáceres

La revista de cine Versión Original (V.O.), editada por la cacereña Fundación REBross, ha presentado su número 354, un monográfico dedicado al cine palestino que recoge el análisis de treinta películas concebidas como «treinta victorias concretas de la mejor resistencia, la de la cultura, de la Palestina hecha por los palestinos de origen, o por los de adopción». La publicación, en la que ha colaborado la Diputación Provincial de Cáceres, fue presentada este viernes en la embajada del Estado Palestino en España, en Madrid.

El acto contó con la presencia de actores, actrices y personas vinculadas al mundo de la cultura y del cine, que, tal y como señaló el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, «muestran su compromiso, ya no con Palestina sino con su humanidad, sus valores, sus principios y así llegan a Palestina».

En la presentación participaron también el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el director y el coordinador de la revista, Paco Rebollo y Marce Apolo; y la productora cinematográfica Esther García, reconocida especialmente por su trayectoria en la productora El Deseo y por producir la película española nominada a los Óscar Sirat.

Treinta películas

El número especial de V.O. realiza un recorrido por treinta películas palestinas que reflejan el genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, así como las injusticias sufridas por el pueblo palestino a lo largo de su historia. En la presentación del monográfico, Marce Apolo subrayó que «Palestina es una cultura de paz y de belleza, de una paz, la única posible, que solo se puede construir sin armas y con cultura». En este sentido, añadió que la revista ofrece «una concreta crónica de esa belleza, de esa paz, desconocida demasiadas veces para las masas, por lo que les deseamos que la disfruten en tanto el fragor de las bombas y el rugido del hambre nos lo permitan».

Morales entrega la publicación a Husni Wahed, junto con Paco Rebollo. / Diputación de Cáceres

Durante el acto se insistió en la necesidad de remover conciencias y seguir trabajando por «un cine realista que refleje valores artísticos y humanos, porque son compatibles». En este contexto, Paco Rebollo quiso reconocer públicamente el compromiso de la Diputación de Cáceres, mostrando una contraportada que «refleja el compromiso de una institución que se coloca al frente de la denuncia». En ella, una paloma de la paz junto a los colores palestinos acompaña el mensaje: «No dejemos de hablar de Gaza».

Por su parte, el presidente de la Diputación reiteró el compromiso de la institución para seguir luchando «contra la impunidad, la barbarie y la tragedia que sufre un pueblo que está siendo aniquilado ante el silencio del mundo».

El arte como denuncia

La revista invita así a un viaje a través del arte y la cultura como uno de los mayores «gestos subversivos contra este orden desordenado», poniendo en valor la calidad del cine palestino, considerado uno de los pilares del cine árabe, tal como recordó el embajador. El recorrido incluye títulos como La voz de Hind, de Kaouther Ben Hacia; Dos metros de esta tierra, de Jaime Ahmad Natche; La sal de este mar, de Annemarie Jacir; Un amor sin barreras, de Michael Mayer; o 5 cámaras rotas, de Edad Burnat y Guy David, junto a otras veinticinco producciones.

Imagen del encuentro. / Diputación de Cáceres

Durante su intervención, la productora Esther García lanzó un llamamiento «como obligación» a «todo artista y persona que tenga una exposición pública, obligación a posicionarse, a hacer un alegato ante la vergonzosa tibieza del mundo».

Marce Apolo incidió también en una reflexión que atraviesa el conjunto del monográfico, al señalar que «el cine palestino fue creciendo a medida que sus fronteras se han ido reduciendo», una idea que pone de relieve el valor del cine y de la cultura como herramientas de memoria, denuncia y resistencia.