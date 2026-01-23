La Conce de Cáceres se vuelca en un homenaje apoteósico a Robe Iniesta

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado, al término de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes, la organización de un homenaje al cantante Robe Iniesta. La iniciativa ha partido de los establecimientos de hostelería Nuevo Rialto, 19 Días y La Conce Gastro Tasca, locales que llevarán a cabo este recordatorio al músico placentino recientemente fallecido. Será en el espacio reservado en la terraza de la Plaza de la Concepción, el próximo 31 de enero, en horario de 14.00 a 21.00 horas.

El consistorio, en un comunicad, indica que la actividad consiste "únicamente" en la instalación de un hilo musical para reproducir los temas del artista.

Carlos Gil

Fue el pasado 10 de dciembre cuando Robe Iniesta murió a los 63 años. El compositor y vocalista, fundador de Extremoduro, era una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español.

Robe revolucionó la música desde principios de los años 90 con un estilo visceral, poético y transgresor que convirtió a Extremoduro en un fenómeno generacional. Álbumes como Somos unos animales, Deltoya, Agila o La ley innata marcaron a varias generaciones y consolidaron a la banda como una referencia imprescindible en la historia cultural del país.

Durante los últimos años, el músico había desarrollado una exitosa carrera en solitario, explorando nuevos sonidos y una escritura más introspectiva, sin perder la autenticidad que siempre lo caracterizó.

La noticia de su fallecimiento sigue generado un profundo impacto en el panorama musical y en miles de seguidores que crecieron con sus canciones y su forma única de entender el arte. Redes sociales, compañeros de profesión y fans de toda España lo han despedirlo con mensajes de admiración y gratitud por una obra que ya forma parte de la memoria colectiva.

Robe se ha marchado, pero ha dejado una huella imborrable que ahora en La Conce vuelve a sonar. La cita, el 31.