Espectacular piso reformado en pleno centro de Cáceres por 233.000 euros

La oferta inmobiliaria en Cáceres continúa mostrando opciones atractivas para familias y compradores que buscan espacio y buena ubicación. Un piso reformado en pleno centro histórico y una vivienda de grandes dimensiones en Nuevo Cáceres reflejan dos modelos residenciales consolidados: vivir en el núcleo urbano con todos los servicios a pie de calle o apostar por barrios más recientes, con mayor amplitud y comodidades adicionales.

¿Buscas piso o casa? Descubre más Viviendas en Cáceres

Asombroso piso reformado con terraza acristalada en el centro de Cáceres

Piso en el centro de Caceres / tucasa.com

Ubicado en pleno centro de Cáceres, este piso se ofrece por 233.000 euros y cuenta con 120 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro dormitorios y dos baños completos. La vivienda ha sido objeto de una reforma integral, lo que permite entrar a vivir sin necesidad de realizar inversiones adicionales.

La distribución ha sido diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y la amplitud de las estancias. Destaca una terraza acristalada que funciona como espacio polivalente, ideal como zona de descanso, comedor auxiliar o área de trabajo. Los dormitorios son amplios y disponen de armarios empotrados, mientras que los baños presentan acabados actuales y funcionales.

El inmueble se sitúa en un edificio con ascensor y dispone de zona privada de aparcamiento comunitario, un valor añadido poco habitual en el centro urbano. La vivienda combina ubicación, comodidad y una superficie poco común en esta zona de la ciudad, rodeada de comercios, centros educativos, servicios sanitarios y transporte público.

Más información y fotografías de venta de piso en Centro, Cáceres rellenando el formulario:

Piso con terraza, garaje y trastero en el barrio de Nuevo Cáceres

Piso en Nuevo Caceres. / tucasa.com

La segunda vivienda se localiza en Nuevo Cáceres, uno de los barrios residenciales más demandados, y sale a la venta por 280.000 euros. Cuenta con 120 metros cuadrados construidos y una generosa parcela de 141 metros cuadrados, distribuidos en cuatro dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite.

El piso destaca por su salón-comedor amplio y luminoso con salida directa a una terraza, así como por una cocina independiente completamente equipada, con lavadero. Entre sus prestaciones se incluyen plaza de garaje, trastero, calefacción por gas ciudad y aire acondicionado, lo que refuerza su carácter funcional y familiar.

La vivienda se encuentra en muy buen estado de conservación y está situada en un entorno tranquilo, próximo a colegios, zonas verdes, instalaciones deportivas y áreas comerciales. El edificio dispone de ascensor y zonas comunes bien cuidadas, consolidando una opción atractiva para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a la cercanía del centro.

Para más información visita el enlace de venta de piso en Nuevo Cáceres o deja tus datos en el cuestionario:

Noticias relacionadas

Estas dos viviendas reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en Cáceres. Mientras el centro ofrece pisos reformados con grandes superficies y ubicación privilegiada, barrios como Nuevo Cáceres apuestan por amplitud, terrazas y servicios complementarios como garaje y trastero. Dos alternativas distintas que responden a necesidades similares: espacio, comodidad y una inversión sólida a medio y largo plazo.