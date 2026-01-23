El herido en un accidente laboral en una obra en El Junquillo de Cáceres ya está en planta

Buenas noticias desde el Hospital Universitario de Cáceres. El herido en un accidente laboral en una obra de construcción de viviendas en la barriada de El Junquillo ya está en planta apenas 48 horas después de que un tabique cayese sobre él desde una altura superior a los 15 metros. Se trata de un hombre de 56 años que estaba junto a otros dos compañeros haciendo labores en la zapata del inmueble.

Ocurrió en torno a las doce y media del mediodía de este pasado miércoles. Pese a lo aparatoso del accidente, el hombre permaneció consciente desde el primer momento. Fue hospitalizado en estado grave, pero a las pocas horas ya estaba estable, en observación y fuera de peligro. Presentaba politraumatismos y un trauma craneal. Este viernes ya se encontraba en planta en el hospital, lo que es sinónimo de la mejoría de su estado de salud.

Tras el escalofriante suceso, los compañeros de la obra dieron aviso a los servicios de emergencias, que llegaron a la mayor brevedad posible. Acudieron varias patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, tres dotaciones de bomberos del Sepei y ambulancias para su traslado al hospital. Juan Pastor, jefe de guardia de los bomberos en ese momento, contó que su trabajo consistió en rescatar al hombre de la zanja. Cuando recibieron el aviso, les habían comunicado que el hombre estaba atrapado. Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos se percataron de que no era así y que únicamente le habían caído encima los ladrillos, no un muro entero.

Todo apunta a que el principal culpable de la caída del tabique fue la meteorología adversa. El pasado miércoles, en Cáceres se produjeron fuertes rachas de viento y lluvias que habrían provocado el suceso.