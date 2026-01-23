Incomunicados por la borrasca Ingrid: el río Salor crece y los vecinos de Cuartos del Baño de Cáceres no pueden salir de sus fincas

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño han denunciado que han vuelto a quedar aislados por la crecida del río Salor tras las últimas lluvias y han criticado que el problema de acceso a la zona sigue sin resolverse, pese a los "compromisos trasladados" por el Ayuntamiento de Cáceres "en las últimas semanas".

Ante la falta de soluciones llegaron a convocar una concentración previa al pleno municipal de la pasada semana para visibilizar su situación, pero aseguran que "desde el ayuntamiento se les pidió que la desconvocaran con el compromiso de buscar una solución en un plazo de entre 7 y 10 días mediante un acuerdo con el propietario de la finca La Jabalina".

Por este motivo, los vecinos accedieron a desconvocar la protesta. El día 8 del presente mes tuvo lugar una reunión en la que participaron el concejal responsable, técnicos municipales, la Directiva de la Comunidad de Vecinos y el representante de la propiedad de la finca La Carbonosa, con el objetivo de avanzar en una solución definitiva.

Sin embargo, "ese plazo ha vencido sin que se haya producido ninguna actuación efectiva ni se haya ofrecido una respuesta clara a los vecinos", que vuelven a encontrarse incomunicados cada vez que se registran lluvias intensas.

"Esta situación contrasta con la imagen proyectada por el Ayuntamiento en Fitur, donde uno de los productos que se promocionan es recorrer las vías y senderos de Extremadura, vender accesibilidad, naturaleza y movilidad sostenible, mientras en la práctica hay vecinos de Cáceres que no pueden entrar ni salir con normalidad de sus propias viviendas", cuentan en un comunicado.

Los vecinos exigen una "actuación urgente, real y definitiva". No se trata de un episodio puntual, sino de un problema recurrente que afecta a la seguridad, la movilidad y la vida diaria de quienes residen en la finca Cuartos del Baño.