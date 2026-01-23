La llegada de miles de visitantes por la jura de bandera impulsa al sector hotelero y a la hostelería de Cáceres: "Es un respiro en un mes especialmente malo"

"Seguramente será el mejor fin de semana de todo enero y febrero". Con esta previsión afronta el sector hotelero de la capital cacereña la jura de bandera que se celebrará este sábado en el Centro de Formación de Tropa (Cefot 1) y que estará presidida por el Rey Felipe VI.

Las previsiones apuntan a una asistencia cercana a las 10.000 personas entre familiares de los soldados y visitantes, lo que se traducirá en un aumento de la actividad en bares y restaurantes y ha disparado la ocupación de hoteles y apartamentos turísticos, quienes afirman que el evento supondrá un impulso económico que ayudará a aliviar la tradicional cuesta de enero, uno de los periodos más complicados del año.

92% de ocupación

El director del hotel Barceló V Centenario, Guillermo Antón, ha indicado que la ocupación a lo largo del fin de semana será muy elevada, especialmente la noche del viernes. "Estamos prácticamente hasta la bandera, con un 92 % de ocupación para el viernes. Para el sábado todavía quedan algunas habitaciones libres, aunque previsiblemente se llenarán".

Desde el sector hotelero son conscientes de que este tipo de eventos obligan a adaptar la operativa habitual y reconocen que están acostumbrados a este tipo de citas donde el comportamiento de los clientes suele repetirse. "La tónica general es que el viernes se queden a cenar, el sábado desayunen pronto y, en muchos casos, opten también por comer", ha explicado.

Apartamentos turísticos llenos

La alta demanda también se refleja en los apartamentos turísticos. El presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez, ha asegurado que la oferta está prácticamente agotada. "Tenemos todo cubierto, por lo que ya resulta difícil encontrar algo disponible en la ciudad", ha señalado.

Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex. / Carlos Gil

Según Gutiérrez, pese a que este repunte no soluciona los problemas estructurales del sector en un mes tradicionalmente flojo como enero, sí supone un alivio económico. "Por lo menos servirá para cubrir gastos fijos e impuestos en un mes especialmente malo", ha expresado.

Reservas

Tanto el presidente de Aptuex como el director del hotel Barceló han coincidido en que casi la totalidad de las reservas corresponden a familiares de los soldados que participarán en la jura de bandera, con una media de unos cuatro acompañantes por cada alumno.

En cuanto al momento en el que se han formalizado las reservas, Antón ha señalado que el comportamiento ha sido desigual. "Algunas se hicieron con bastante antelación, nada más conocerse la fecha del acto, aunque también hemos tenido las habituales reservas de última hora", ha precisado.

Bares y restaurantes

El impacto de esta celebración también se trasladará a los bares y restaurantes de la ciudad, que esperan un notable aumento de la actividad a lo largo del fin de semana. El empresario Emilio Rey, propietario del restaurante El Pato Blanco, situado en la plaza Mayor, ha señalado que la previsión es completar el aforo. "Hemos ido recibiendo reservas para este fin de semana y esperamos llenarlo todo".

Para el hostelero cacereño, la principal limitación vendrá marcada por la previsión meteorológica, que si finalmente se cumple impedirá aprovechar las terrazas de los establecimientos.

Gran ambiente en la plaza de España con motivo de la jura de bandera celebrada en enero de 2025. / Carlos Gil

Motor económico

Aun así, ha subrayado la importancia de este tipo de celebraciones para la actividad económica de la ciudad. "Es una ayuda muy grande para nosotros, ya que enero y febrero son los meses más feos del año para la hostelería".

En la misma línea, los representantes del sector hotelero han afirmado que permitirá afrontar uno de los fines de semana con mayor actividad del invierno, además de remarcar el papel del Cefot como dinamizador económico. "Es un motor muy importante para la ciudad, no solo con la jura de bandera, sino también con otros actos como el relevo de soldados", ha concluido Antón.