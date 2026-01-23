Madrid también celebra los 40 años de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Los cacereños conocen bien que este 2026 se cumplen 40 años de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, un hecho que marcó la historia de Cáceres. Sin embargo, ahora son los madrileños los que también conocen este detalle.

Gracias a la campaña que ha llevado el consistorio de la ciudad a la capital con motivo de la Feria Internacional de Turismo ( Fitur ), en los autobuses de la céntrica ciudad va impreso el nombre de Cáceres, junto con una fotografía de su mayor tesoro: el casco antiguo.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, subrayó que esta estrategia responde a la apuesta del equipo de Gobierno por «pensar en grande, ser ambiciosos y poner en marcha acciones novedosas que generen recuerdos compartidos», con el objetivo de seguir atrayendo visitantes y reforzar el posicionamiento turístico de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Cáceres en Madrid

No es la primera vez que la ciudad extremeña se presenta en Madrid. Ya en el mes de junio, bajo el logo y eslogan, 'Feel Cáceres', se mostró en la plaza del Callao y en la Gran Vía madrileña pudiéndose ver en quince pantallas de la capital de España, incluyendo los teatros Rialto, Coliseum y Lope de Vega.

Por Gran Vía, una de las calles más transitadas del país, con unos 140.000 viandantes diarios, y entre ellos miles de turistas, pudieron divisar en las pantallas del mítico cine Callao las maravillas que presenta la ciudad de Cáceres, para muchos desconocida y toda una sorpresa al conocerla.

La campaña de promoción se dejó ver también en las revistas de pasajeros de las aerolíneas Air Europa y Air Nostrum, así como en Spotify.

'Feel Cáceres' se recuperó para una segunda campaña en Navidad mucho más grande, ya que incluyó más territorios: Valladolid, Bilbao, distintos puntos de Guipúzcoa, localizaciones estratégicas como las estaciones de Moncloa y Plaza Elíptica en Madrid, La Meridiana de Barcelona, Las Setas y el centro comercial Nervión en Sevilla, el centro de Valencia y Valladolid o el centro comercial La Granaíta de Granada, entre otros enclaves urbanos de alta afluencia.

40 aniversario

Ahora, Cáceres vuelve a promocionarse en Madrid como parte de una conmemoración que, aunque aún no tiene un calendario de celebración definido, promete ser muy intenso, con fuerte peso cultural, vocación turística y una clara intención de proyectar la ciudad dentro y fuera de España.

El recinto monumental, como no podía ser de otro modo, se perfila como el principal protagonista del aniversario. Las referencias a eventos en el entorno histórico, como la celebración de una Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad o la organización de conciertos de gran formato, dibujan un modelo en el que el patrimonio no actúa solo como telón de fondo, sino como espacio vivo.

A estas iniciativas se suman propuestas experienciales poco habituales en la ciudad, como son los vuelos en globo para contemplar el conjunto histórico desde el aire, una fórmula pensada para ofrecer nuevas miradas sobre un espacio ampliamente conocido, pero no siempre vivido desde perspectivas diferentes. Ver la ciudad a vista de pájaro será una experiencia maravillosa.

A falta de conocer fechas concretas y nombres propios, el 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad se perfila como un año clave para reinterpretar su legado histórico desde una mirada contemporánea, con el objetivo de atraer nuevos públicos y reforzar el vínculo entre la ciudad, su patrimonio y quienes la visitan.

De momento, los madrileños ya pueden hacerse una pequeña idea, gracias a su transporte diario, de lo que es Cáceres: una ciudad que merece la pena visitar.