María Auxiliadora (El Rodeo) en la liga de la expansión: tres supermercados, bocatas desde 6,50, locales que se venden como pisos y el mejor lago de Cáceres

María Auxiliadora y sus alrededores, en pleno barrio del Rodeo, se levanta muy temprano, más bien no duerme porque su cercanía con el Hospital San Pedro de Alcántara hace que esté abierto (de forma retórica, claro) de día y de noche. Temprano inicia este periódico su recorrido a pie que se inicia a la espalda de San Francisco, donde desde primera hora está abierto Diego Alvarado, fundada en 1975 (que también vende a través de la web) y su repertorio de jamones, embutidos ibéricos, quesos y bacalao. Junto a este negocio tradicional existe oro de los del barrio de toda la vida, ambos en la calle Hermanos Romero Ruiz. Se trata de Mogollón, dedicado a la reparación de electrodomésticos, lavandería industrial y aire acondicionado, con servicio técnico y marcas que ya te sitúan en otra liga (Miele o Nodor, por ejemplo). Establecimientos así son los que sostienen el día a día de una barriada.

Justo enfrente, El Rodeo, el parque que en su origen fue un descampado. De hecho, los orígenes de la Feria de Mayo hay que buscarlos en el Fuero de Cáceres, donde ya se habla de las transacciones comerciales fundamentalmente relacionadas con el ganado, aunque no es realmente hasta mediados del siglo XIX cuando los grandes ganaderos afincados en la ciudad abogan por instaurar una feria ganadera acorde con la importancia de una capital de provincia como era Cáceres. La primera Feria de Mayo se celebra en 1896, siendo alcalde Nicolás Carvajal Cabrero tras múltiples reuniones previas que el ayuntamiento mantiene con ganaderos y propietarios de la Sociedad General de Fosfatos que explotaban las minas de Aldea Moret.

María Auxiliadora y el futuro de Cáceres / El Periódico

1896 fue un año muy importante para la ciudad: inauguró la luz eléctrica, el Paseo de Cánovas y la Feria de Mayo. Cáceres nunca tuvo especial fe por San Fernando y nunca le levantó ermita o capilla; realmente la fecha de la feria la eligieron los ganaderos y solo el azar y no una tradición religiosa quiso hacerla coincidir en el calendario con San Fernando. El Rodeo fue su primera ubicación y muy pronto la feria tendría eco en Cáceres. Hoy, ese lugar es un parque que promovió el alcalde José María Saponi, fallecido el pasado agosto, y cuyo diseño se lo debemos al arquitecto Ángel González. Una operación urbanística inteligente que supo liderar con mano izquierda y cuyo resultado ha sido darle a la ciudad no solo un gran parque sino también la posibilidad de su crcimiento urbanístico.

El Rodeo es un área verde que hoy visita media ciudad. Ha sido integrado en la red de parques municipales con su horario de invierno (de 8.00 a 22.00). El ayuntamiento ha dejado el mensaje de manual (y de sentido común): “Trabajamos para ti, cuídalo”. El problema es que el parque también ha contado cosas menos bonitas sin necesidad de que nadie las escriba: en el dispensador de bolsitas para perros (de esos que deberían facilitarte el gesto cívico) no ha hay ni una sola bolsa, y en cambio está lleno de colillas. El parque es estupendo, pero la pedagogía se queda nuevamente corta.

Aun así, el Rodeo es un lugar de asueto dentro del casco urbano, pegado a San Francisco, a la zona del Hospital San Pedro de Alcántara y a la avenida de El Brocense, que concentra el Pabellón Juan Serrano Macayo, el Instituto El Brocense y una réplica del templete del santuario de la Montaña, patrona de la ciudad, iniciativa que también propulsó Saponi al alimón con la Real Confradía.

El lago (prohibido bañarse, imposible ignorarlo)

Hay parques y hay parques. Y el Rodeo tiene un lago espectacular, de esos que se convierten en escenario cuando hay eventos o competiciones deeportivas sobre todo (cuado España gana el Mundial o cuando el Cacereño logra una gesta). El lago es, probablemente, uno de los elementos más reconocibles de esta zona. Una postal cotidiana para corredores, paseantes, estudiantes que cruzan, dueños de mascotas y gente que va (o vuelve) del hospital, profesoras con cuadernos, pacientes de consulta, funcionarios, gente que ya va tarde a las nueve menos cuarto... Y una cascada co el monumento conocido como Fuente de las Ninfas (mide cuatro metros), que fue la primera en la ciudad de Juan de Ávalos y una de sus últimas obras instaladas en la región. valos recorre la región a través de sus obras, ubicadas en algunos de los rincones más emblemáticos de varias ciudades. Más allá de su monumental creación en el Valle de los Caídos de Madrid, por la que muchos le reconocen aún, la memoria del artista extremeño en su tierra permanece gracias a su legado. Son obras de gran tamaño y realismo que adornan parques, fuentes o glorietas, y que recuerdan a sus paisanos que en Extremadura nació uno de los exponentes más representativos del arte figurativo, pero sobre todo, que ese artista siempre se sintió profundamente extremeño.

Este precioso paisaje se convierte en entrada de María Auxiliadora y sus calles colindantes. En la propia María Auxiliadora, TKE, con su discurso de empresa moderna: fabricación, instalación, modernización y mantenimiento multimarca, y ese eslogan que te empuja al mañana: “Sabemos cómo serán los ascensores del futuro”. Y al lado, la realidad más directa: la cafetería José Luis, con bocadillos desde 6,50 (más sándwiches, perritos, hamburguesas, raciones). El tipo de bar concurrido que sostiene mañanas enteras a base de café y pan. Si uno quiere entender un barrio, tiene que mirar dónde se sientan los trabajadores a media mañana.

A la altura del número 18, Fotoreparex, dedicada a la reparación y mantenimiento de equipos fotográficos. Cámaras digitales y analógicas, vídeo, objetivos, flashes, prismáticos, telescopios, tablets, telefonía, proyectores, audio… un catálogo que suena a otro tiempo y, precisamente por eso, tiene valor. Su horario ha quedado anotado como si fuera un servicio público: de 9.30 a 14.45 y de 17.00 a 20.00. Y en la misma línea de servicios, Mondental (laboratorio odontotécnico) ha completado la fotografía: barrio de comer y de arreglar, de estudiar y de cuidarse.

La zona no escapa, desgraciadamente a otra postal que Cáceres conoce bien: persianas llenas de grafitis porque las pintadas han dejado de ser “cosa del centro” hace tiempo; aquí se ha notado también, y el barrio lo ha sufrido como se sufren estas cosas: con resignación y con ese comentario que siempre acaba señalando al ayuntamiento.

Este es un barrio que ha crecido: población joven, familias, necesidad de servicios. De ahí negocios como academias Mauri Xperience con oferta de primaria, ESO, bachillerato, universidad, pruebas de acceso e inglés. O Neolabial, dedicados a la estética dental y ortodoncia, el tipo de negocio que ha proliferado porque la gente se ha acostumbrado a cuidarse por dentro y por fuera. En Madre Isabel Larrañaga, la tienda de mascotas Rodeo y, más adelante, otro salón de peluquería, Marzal Atelier, con su discurso de belleza y salud “procedente de las plantas”.

El paseo sigue hacia la avenida de los Pilares, con La Casa del Poeta, cafetería mítica en la esquina con Médico Sorapán, frente al Colegio Sagrado Corazón. Son puntos de referencia que no necesitan Google: basta con decirlos y el cacereño ya sabe dónde están, como la papelería Imagine, la clínica veterinaria Azadeus, con consultas, radiografía digital, cirugías, vacunaciones, medicina de exóticos, alimentación y hasta mantenimiento de acuarios a domicilio o Ceballos Asesores Jurídico-Laborales. En resumen: aquí hay de todo como en botica.

Y entre local y local, el detalle clave: bajos comerciales a la venta. Aquí llega el punto que explica el titular de este reportaje: María Auxiliadora (Rodeo) ha entrado en la liga de los barrios en expansión inmobiliaria. Se han puesto a la venta apartamentos en antiguos locales comerciales, de uno y dos dormitorios, desde 128.000 euros, en una operación vinculada a Vegavera (que ha llevado promociones como Jardines de Rodeo y Galarza Homes, con oficina en Gil Cordero, 19). Esa cifra, escrita en frío, es una señal: el barrio ya no solo presta servicios; también cotiza.

Además, han quedado otros rótulos que hablan de rotación: el local que ocupó Benjamín Caballero, el restaurante B nomio, cuelga el cartel “se vende” o “se alquila”, porque como ocurre en todas las facetas de la vida: unos vienen y otros van.

Supermercados, prensa y barrio práctico (Coviram, Dia y el Provecaex)

La expansión no se ha notado solo en vivienda. Se ha notado en el músculo comercial más básico: supermercados. En la zona, tres grandes marcas: Coviram, Dia y Provecaex, además de multitiendas como la Ruyme, donde se vende el pan de cada día. Tiendas así son un termómetro: si resisten, el barrio tiene calle.

Jorge Valiente

En este itinerario han ido apareciendo más nombres que dibujan la zona como un listado de vida cotidiana: Ciclos Rueda, Suministros Industriales Madermetal, Proyecto Arte (enseñanzas artísticas), Vita Salud (salud estética), Reale Seguros, cafeterías como Doña María, Cafetería El Rodeo, y la Farmacia Parque El Rodeo (impresiona su diseño minimalista).

María Auxiliadora (con El Rodeo como apellido oficioso) ha sido durante años zona de paso. Hoy es también zona de estar. El parque ha empujado, el hospital ha fijado flujo, la vivienda nueva ha atraído perfiles, el comercio se ha adaptado y la ciudad ha terminado por abrazar este borde como si fuera el centro mismo de la capital.