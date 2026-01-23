Cultos cofrades
El Señor de la Columna centra este fin de semana el solemne culto de la Cofradía del Humilladero
Eucaristías, conciertos, besacordón y una convivencia con migas marcan la cita en la iglesia del Espíritu Santo
La Cofradía del Humilladero celebra este fin de semana el Solemne Culto al Señor de la Columna, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de Cáceres que reunirá actos litúrgicos, musicales y de convivencia en la iglesia del Espíritu Santo.
El programa se desarrolla durante los días 24 y 25 de enero de 2026, con una agenda que ha combinado la devoción al titular con la participación activa de las bandas vinculadas a la cofradía y de sus hermanos.
Los actos comienzan el sábado 24 de enero con la celebración de la eucaristía a las 18.00 horas. Posteriormente, a las 19.15 horas, tendrá lugar el concierto de apertura del XL aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, una actuación con la que se da inicio a la conmemoración de las cuatro décadas de trayectoria de la formación musical.
La jornada del domingo 25 de enero concentra buena parte de las actividades. Desde las 11.30 hasta las 13.00 horas se ha celebrado el X Besacordón al Señor de la Columna, uno de los momentos más esperados por los hermanos y devotos.
A las 12.00 horas se ha oficiado la eucaristía dominical, en la que ha intervenido el coro de la Cofradía del Humilladero, aportando un carácter solemne y participativo a la celebración.
El programa ha continuado a las 13.00 horas con el concierto de la Banda Infantil de Cornetas y Tambores Espíritu Santo, una muestra del relevo generacional dentro del ámbito cofrade.
Migas para cerrar la jornada
Como cierre de la jornada, la cofradía ha ofrecido una degustación de migas tradicionales acompañadas de café o chocolate, favoreciendo un ambiente de convivencia entre hermanos, vecinos y asistentes.
Todos los actos se han desarrollado en la iglesia del Espíritu Santo, que durante el fin de semana se ha convertido en epicentro de la vida cofrade en torno al Señor de la Columna.
