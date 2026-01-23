Agenda cultural
Tres planes imprescindibles para este viernes en Cáceres
El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear se convierte en pista de baile
Zep-Leppelin revive el legado de Led Zeppelin en el Boogaloo Club
Edu Soto promete risas y sorpresas en el Gran Teatro
Tres citas culturales para disfrutar este viernes en Cáceres.
El museo se transforma en pista de baile con Helga’s DJ Sessions
El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear abre sus puertas a la música y al movimiento con Helga’s DJ Sessions, un programa que busca estrechar la relación con el público joven y adulto a través de experiencias artísticas inclusivas y experimentales. Un viernes al mes, en horario nocturno, distintos DJs ofrecerán sesiones inspiradas en temas y acontecimientos de la vida contemporánea. Durante estas sesiones, el museo permanecerá abierto en un horario nocturno extraordinario, permitiendo al público recorrer las obras mientras la música suena, creando un diálogo único entre imágenes y sonidos.
La primera sesión del año se celebrará el viernes 23 de enero, de 20.00 a 21.30 horas, y contará con la participación de White Caramelo Music Man, que hará bailar a los asistentes con una mezcla de Soul, Funky, Rock, Indie y R&B. Una cita imprescindible para disfrutar del arte y la música de una forma diferente.
Zep-Leppelin rinde homenaje a Led Zeppelin en Cáceres
El viernes 23 de enero, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá el concierto de Zep-Leppelin, una banda tributo que revive con fidelidad y energía el legado de una de las formaciones más influyentes de la historia del rock: Led Zeppelin. La cita será de 21.00 a 22.30 horas, en una noche pensada para los amantes del rock clásico.
Zep-Leppelin destaca por recrear el sonido potente y la esencia musical del mítico grupo británico, interpretando algunos de sus temas más emblemáticos con respeto por los arreglos originales y una puesta en escena vibrante. Su repertorio recorre himnos que marcaron a varias generaciones, trasladando al público a la época dorada del rock de los años 70.
Un concierto imprescindible para quienes quieran disfrutar en directo de la fuerza, la pasión y la calidad musical que hicieron de Led Zeppelin una leyenda.
Edu Soto llega a Cáceres con su espectáculo más explosivo
El Gran Teatro de Cáceres, en su Sala Principal, acoge a Edu Soto con su nuevo show Más vale solo que ciento volando Revolution, una propuesta cargada de humor, música e improvisación que promete una noche inolvidable. La cita será a las 21:00 horas.
En este espectáculo, Edu Soto consolida la trilogía Más vale solo que ciento volando y se lanza en solitario al escenario con un formato totalmente impredecible. Monólogos, comedia musical, interacción con el público y una galería de personajes inesperados se combinan en cada función, haciendo que ninguna sea igual a la anterior.
Actor, cantante, músico, bailarín y maestro de la improvisación, Edu Soto demuestra una vez más por qué es uno de los artistas más polifacéticos del panorama nacional. Un show para reír sin parar y dejarse llevar por el talento y la imaginación desbordante de un auténtico genio del humor.
