Última hora en Cáceres: el ayuntamiento anuncia el desembalse del Guadiloba y avisa a los hortelanos

El Ayuntamiento de Cáceres acaba de anunciar al término de la junta de gobierno local que a partir del mediodía se iniciará el protocolo de desembalse del Guadiloba, por presentar una cota del 80%. Desde entonces se aliviará agua mediante la apertura de dos compuertas de fondo al 40 por ciento, por lo tanto, parcialmente.

Este desembalse se hace de manera preventiva y controlada.

El servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente está en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y Policía Local para vigilar el estado de los arroyos que se localizan en la ciudad.

También se ha dado aviso a los hortelanos.