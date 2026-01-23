Recursos hídricos
Última hora en Cáceres: el ayuntamiento anuncia el desembalse del Guadiloba y avisa a los hortelanos
Este desembalse se hace de manera preventiva y controlada
Está al 80%
El Ayuntamiento de Cáceres acaba de anunciar al término de la junta de gobierno local que a partir del mediodía se iniciará el protocolo de desembalse del Guadiloba, por presentar una cota del 80%. Desde entonces se aliviará agua mediante la apertura de dos compuertas de fondo al 40 por ciento, por lo tanto, parcialmente.
Este desembalse se hace de manera preventiva y controlada.
El servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente está en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y Policía Local para vigilar el estado de los arroyos que se localizan en la ciudad.
También se ha dado aviso a los hortelanos.
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres