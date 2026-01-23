Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos hídricos

Última hora en Cáceres: el ayuntamiento anuncia el desembalse del Guadiloba y avisa a los hortelanos

Este desembalse se hace de manera preventiva y controlada

Está al 80%

Galería | Así es el trasvase desde el río Almonte hasta el Guadiloba de Cáceres

Galería | Así es el trasvase desde el río Almonte hasta el Guadiloba de Cáceres

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres acaba de anunciar al término de la junta de gobierno local que a partir del mediodía se iniciará el protocolo de desembalse del Guadiloba, por presentar una cota del 80%. Desde entonces se aliviará agua mediante la apertura de dos compuertas de fondo al 40 por ciento, por lo tanto, parcialmente.

Este desembalse se hace de manera preventiva y controlada.

El servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente está en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y Policía Local para vigilar el estado de los arroyos que se localizan en la ciudad.

También se ha dado aviso a los hortelanos.

