El usuario que rompa uno de los minits de Cáceres tendrá que pagar su coste íntegro: unos 12.000 euros

Los minits ya están repartidos por toda la ciudad de Cáceres. Apenas hay ocho unidades todavía, pero es cuestión de tiempo que ese número no pare de crecer de forma exponencial hasta llegar a los 80. La última polémica ha venido sobrevenida por la situación de que existen restricciones de aparcamiento en algunos barrios como Aldea Moret o La Sierrilla, aunque es importante destacar que se pueden conducir por toda la ciudad. Sin embargo, es importante recordar otro asunto de relevancia: no son un juego, se pueden romper y el usuario que lo haya alquilado y tenga un problema de este tipo tendrá que abonar su coste íntegro, que asciende a unos 12.000 euros.

La empresa es consciente de que estos microvehículos son una alternativa interesante a la movilidad para desplazamientos cortos en un contexto marcado por las dificultades de aparcamiento y los tiempos de viaje en entornos urbanos. Pero también son conscientes de que se puede utilizar para otros usos menos apropiados, por eso han tomado la decisión de imponer esta sanción.

Ángel García Collado

Aplicación

La aplicación para el alquiler de los minits dipsone de un mapa en el que aparecen las zonas donde se puede aparcar, pero excluye a algunas zonas de la ciudad. El motivo es que, cuando se aparcan, deben tener al menos un 10% de carga para que los operarios de la empresa que los impulsa los puedan trasladar al punto de recarga. Consideran que estas zonas están demasiado alejadas para que los vehículos puedan llegar. Es cuestión de tiempo que el servicio llegue a toda la ciudad. Además, los vehículos sí se pueden dejar en standby (precio reducido) para después aparcarlos en la zona correspondiente.

También, el concejal socialista David Holguín expresó sus dudas sobre el servicio de vehículos ante el alcalde, Rafa Mateos, cuestionando la falta de información previa a otros grupos municipales (como Vox, que también ha trasladado esa crítica). El regidor respondió que se trata de un servicio estrictamente privado que el ayuntamiento "ni impulsa ni autoriza".

Coste

Cabe recordar también cómo funciona este sistema. El usuario podrá localizar el vehículo a través de GPS en una aplicación móvil, reservarlo y arrancarlo desde el teléfono. Es necesario tener el permiso de ciclomotor, por lo que se abre la puerta a su uso desde los 16 años. La tarifa es de 0,20 euros por minuto, con una modalidad de espera (stand-by) de 0,09 euros por minuto, además de la opción de reservar el vehículo durante 24 horas.