Salud y bienestar
Valentín Ronco, de La Huerta de Vale, explica el éxito de las cestas de fruta saludable en Cáceres
Ante la creciente preocupación por la salud, las cestas de fruta se presentan como una opción que sustituye los dulces por un obsequio natural y consciente
Valentín Ronco es el propietario de La Huerta de Vale, un establecimiento ubicado en la zona de La Cruz de los Caídos que, desde hace ocho años, se ha especializado en la elaboración de cestas de fruta por encargo. Una propuesta que ha ido ganando protagonismo en los últimos tiempos, ya que cada vez son más las personas que optan por regalar fruta fresca como alternativa a los obsequios tradicionales.
Mayor concienciación sobre la alimentación saludable
"Durante seis años estuvimos ubicados en Nuevo Cáceres, aunque hace un par de años decidimos trasladarnos a otra zona. Es cierto que la cuesta de enero se nota y todo cuesta un poco más, pero en estas fechas lo que más se vende son verduras y hortalizas, sobre todo después de los excesos de las fiestas. Cada vez hay una mayor concienciación por comer sano y cuidarse, y también influye que estén apareciendo muchas enfermedades, incluso algunas poco comunes. Quizás por eso la gente apuesta cada vez más por productos de proximidad y opciones más saludables".
Ronco recuerda que la idea de elaborar cestas de fruta estuvo presente desde los inicios del negocio. "Hay muchas personas que buscan un regalo para cumpleaños, embarazos o eventos especiales y, en lugar de optar por dulces o chacinas, pensamos en ofrecer una alternativa más saludable", explica. En su caso, las cestas se elaboran combinando frutas tropicales, frutas de temporada y algunos productos extremeños.
Un regalo natural y saludable
"La acogida ha sido muy positiva y los encargos llegan desde distintos puntos y para todo tipo de ocasiones, como visitas al hospital o celebraciones navideñas. De este modo, las cestas de fruta se convierten en una opción que sustituye a los dulces con azúcares procesados por un regalo natural y más saludable".
Frutas exóticas
Además, en Cáceres ofrecen el servicio de reparto a domicilio, acompañando cada cesta con una nota personalizada, un detalle que suele sorprender gratamente a quienes la reciben. Ronco destaca que muchas personas disfrutan abriendo las cestas directamente sobre la mesa y compartiendo las frutas, especialmente las más exóticas, que despiertan curiosidad y entusiasmo. "Para muchos clientes supone una experiencia nueva, ya que descubren sabores que nunca habían probado y que convierten el regalo en algo diferente y memorable".
Importantes beneficios para la salud
Más allá del componente original, la fruta aporta importantes beneficios para la salud, al ser una fuente natural de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el organismo. Su consumo regular ayuda a reforzar el sistema inmunológico, mejorar la digestión y mantener una alimentación equilibrada, lo que refuerza la idea de estas cestas como un regalo no solo atractivo, sino también consciente y saludable.
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas