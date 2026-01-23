Valentín Ronco, de La Huerta de Vale, explica el éxito de las cestas de fruta saludable en Cáceres

Valentín Ronco es el propietario de La Huerta de Vale, un establecimiento ubicado en la zona de La Cruz de los Caídos que, desde hace ocho años, se ha especializado en la elaboración de cestas de fruta por encargo. Una propuesta que ha ido ganando protagonismo en los últimos tiempos, ya que cada vez son más las personas que optan por regalar fruta fresca como alternativa a los obsequios tradicionales.

Mayor concienciación sobre la alimentación saludable

"Durante seis años estuvimos ubicados en Nuevo Cáceres, aunque hace un par de años decidimos trasladarnos a otra zona. Es cierto que la cuesta de enero se nota y todo cuesta un poco más, pero en estas fechas lo que más se vende son verduras y hortalizas, sobre todo después de los excesos de las fiestas. Cada vez hay una mayor concienciación por comer sano y cuidarse, y también influye que estén apareciendo muchas enfermedades, incluso algunas poco comunes. Quizás por eso la gente apuesta cada vez más por productos de proximidad y opciones más saludables".

Ronco recuerda que la idea de elaborar cestas de fruta estuvo presente desde los inicios del negocio. "Hay muchas personas que buscan un regalo para cumpleaños, embarazos o eventos especiales y, en lugar de optar por dulces o chacinas, pensamos en ofrecer una alternativa más saludable", explica. En su caso, las cestas se elaboran combinando frutas tropicales, frutas de temporada y algunos productos extremeños.

Un regalo natural y saludable

"La acogida ha sido muy positiva y los encargos llegan desde distintos puntos y para todo tipo de ocasiones, como visitas al hospital o celebraciones navideñas. De este modo, las cestas de fruta se convierten en una opción que sustituye a los dulces con azúcares procesados por un regalo natural y más saludable".

Frutas exóticas

Además, en Cáceres ofrecen el servicio de reparto a domicilio, acompañando cada cesta con una nota personalizada, un detalle que suele sorprender gratamente a quienes la reciben. Ronco destaca que muchas personas disfrutan abriendo las cestas directamente sobre la mesa y compartiendo las frutas, especialmente las más exóticas, que despiertan curiosidad y entusiasmo. "Para muchos clientes supone una experiencia nueva, ya que descubren sabores que nunca habían probado y que convierten el regalo en algo diferente y memorable".

Noticias relacionadas

Importantes beneficios para la salud

Más allá del componente original, la fruta aporta importantes beneficios para la salud, al ser una fuente natural de vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el organismo. Su consumo regular ayuda a reforzar el sistema inmunológico, mejorar la digestión y mantener una alimentación equilibrada, lo que refuerza la idea de estas cestas como un regalo no solo atractivo, sino también consciente y saludable.