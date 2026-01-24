Cáceres suma una nueva propuesta de ocio dirigida al público infantil

La capital cacereña ha incorporado un nuevo espacio de ocio infantil con la apertura de Kids Park, un parque de bolas situado a la entrada del barrio de Aldea Moret, que abrió sus puertas el pasado 16 de enero.

Su encargado, Jianqiang Wang, explica que el recinto ha sido concebido como un lugar abierto en el que los más pequeños puedan jugar, relacionarse y celebrar eventos en un entorno común. "La idea es que los niños puedan conocerse, divertirse juntos y hacer amigos", concreta.

Para ello, el local dispone de una sala común destinada a la organización de fiestas y eventos infantiles. Entre las instalaciones destacan zonas de toboganes, colchonetas, parque de bolas, túneles y escalada, así como espacios temáticos con pequeñas casitas que recrean un supermercado, una comisaría de policía o un hospital. Además, cuenta con un tiovivo, una pantalla táctil, campos de fútbol y baloncesto, un circuito de equilibrio y áreas destinadas a actividades de desarrollo cognitivo, como construcciones con piezas Lego o puzzles de gran tamaño.

Rango de edades

Según expone Wang, el diseño de Kids Park se ha planteado para que cada zona ofrezca una experiencia diferente, combinando el juego físico con actividades de carácter educativo.

El espacio está concebido principalmente para niños de entre 3 y 15 años, aunque dispone de una zona específica pensada para edades más avanzadas (entre 15 y 20 años). En cuanto a la normativa, se establece que los menores de tres años deben acudir acompañados por un adulto, una medida orientada a garantizar la seguridad de los más pequeños.

Buena acogida

La apertura forma parte de una iniciativa empresarial que ya cuenta con otros tres recintos de características similares en Andalucía y que ha decidido dar el salto a Cáceres como parte de su estrategia de crecimiento.

Respecto a la acogida inicial, el encargado subraya que el balance de las primeras semanas ha sido positivo, más aún al tratarse de un proyecto que todavía se está dando a conocer en la ciudad. "A la gente le llama la atención porque hasta ahora no existía un espacio de estas características en la ciudad, ya que concentra en un mismo lugar distintas propuestas dirigidas al público infantil", concluye.