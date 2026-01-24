El alumno número uno del Cefot de Cáceres: "Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey"

Con solo 18 años, Jannai Castro Morán ha sido el primero de su promoción en la fase de formación militar general. Natural de Portugalete (Vizcaya), este joven ha vivido una jornada que quedará grabada en su memoria, porque ha sido el Rey Felipe VI quien le ha hecho entrega del diploma por ser el alumno con mejor expediente.

Castro confiesa que nunca imaginó recibir el diploma de manos de Su Majestad. "No me lo esperaba. Era consciente de que destacaría por la disciplina, pero ser el número uno y que me entregara el diploma el Rey… no era consciente de ello", admite. Preguntado por su vocación de servicio, explica que en su familia no existe tradición militar —"nadie lo es, salvo que mi padre hizo la mili"—, aunque asegura que siempre tuvo claro su camino.

Su destino será el Regimiento de Infantería Garellano Nº 45, en Munguía (Vitoria), y tiene claro el camino que quiere seguir: la infantería ligera del Ejército de Tierra. Ser el número uno de su promoción es, para él, "un orgullo inmenso y una felicidad increíble". Atribuye el logro a la constancia y a la disciplina: "Es ir superándote, hacer caso a lo que te aconsejan los instructores y no rendirte".

El número uno

El alumno ha vivido la jornada con orgullo y con una emoción difícil de disimular, y subraya que gran parte de su felicidad se debe a que su familia ha podido acompañarle en el acto. "Que estén aquí hoy lo es todo para mí", afirma, y reconoce además que el hecho de volver a estar cerca de casa hace este momento aún más especial.

A pocos metros, su madre, Virginia Morán, apenas puede contener las lágrimas. "Estoy temblando", confiesa. "Ha cumplido su sueño. Desde pequeñito siempre fue muy disciplinado, siempre le llamó la atención lo militar". Recuerda que desde los 14 años acudía a campamentos de temática castrense y que esta jornada representa la culminación de un camino largo.

"Es todo surrealista", añade. "No me creo todavía lo que está pasando hoy. Verle tan feliz, con esos ojos tan brillantes… no tengo palabras". El hecho de que su destino esté cerca de casa le aporta además tranquilidad. "Tiene solo 18 años, acaba de cumplirlos, y quiere seguir, prosperar, ir hacia delante".

Noticias relacionadas

Las doce semanas de formación han sido exigentes también para quienes se han quedado fuera. "Se me ha hecho muy duro. La habitación vacía se nota mucho cuando no está", reconoce. Hoy, sin embargo, el esfuerzo queda eclipsado por el orgullo. Un orgullo que se impone al cansancio, a la espera y a las lágrimas contenidas.