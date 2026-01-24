1.378 alumnos y más de 10.000 asistentes en la jura de bandera con más renombre de los últimos 30 años en Cáceres

El de este sábado es uno de los días más importantes en la historia del acuartelamiento Santa Ana de Cáceres. La primera visita al recinto de Felipe VI como rey, y el primer viaje oficial de un monarca español al Centro de Formación de Tropa nº 1 (Cefot) en tres décadas se prevé como uno de los momentos más importantes del año ya no solo para la tradición militar, sino para toda la ciudad.

El Cefot lleva desde los primeros días de diciembre preparando la cita, que dará comienzo este sábado sobre las 12.00 horas. A la cita están convocados un total de 1.378 alumnos, de los que 1.186 son hombres y 192 son mujeres. Ellos son los primeros que se han mostrado con una gran ilusión durante todo este tiempo, y el centro lleva "en una nube" desde que conocieron la noticia. A ello se suman las 10.000 personas que se prevé que asistirán este sábado entre familiares y representantes institucionales.

No faltarán la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, otros cargos políticos municipales como la representante socialista, Belén Fernández, o el de Vox, Eduardo Gutiérrez. Quien no va a acudir, en principio, es el conocido como ministro de jornada, que suelen acompañar al Rey en este tipo de actos. Se rumoreaba que sería la ministra de Defensa, Margarita Robles, o la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce. Sin embargo, todo apunta a que finalmente no acudirán. Sí estará el Jefe de Estado Mayor, el general del ejército Amador Enseñat y Berea.

Relevancia

"Estamos entusiasmados. Los alumnos sienten que la relevancia de su jura de bandera crece muchísimo con la presencia del Rey Felipe VI. La cita ya es importante para ellos porque es la primera vez que sus familiares les ven vestidos de militares. Ahora lo será más porque también estará Su Majestad", señalan fuentes del Cefot.

Multitudinaria jura de bandera en Cáceres, con récord de mujeres soldado / Carlos Gil / Carlos Gil

Va a cambiar todo con respecto a una jura de bandera habitual. Las medidas de seguridad van a crecer exponencialmente, como es normal y habitual en todo tipo de actos a los que acuden los monarcas. El protocolo es mucho mayor y de todo se encargan la Casa Real, el Ministerio de Defensa y la oficina de la Jefatura del Estado Mayor.

Historia

El Cefot de Cáceres cumplió 61 años el pasado 8 de diciembre con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería de Tierra. En estas más de seis décadas, el Cefot de Cáceres se ha convertido en todo un referente militar, formando a más de un millón de aspirantes a soldados, evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Entre ellos, Felipe González, Pedro Sánchez, Finito de Córdoba o Alfonso Zurita.

Carlos Gil

El pasado 3 de noviembre se incorporó al centro su conocido como ciclo de invierno. Entraron entonces 1.591 alumnos. Como dato relevante, en esa ocasión, el número de mujeres fue mayor que en otros ciclos y supera ya el diez por ciento hasta las 208. Extremeños son un centenar y cacereños, quince. Todos se están formando en la disciplina militar hasta la primavera, que será cuando se incorporen a sus unidades de destino. Sin embargo, en estos dos primeros meses son 213 los que han abandonado el recinto.