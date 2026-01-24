Patrimonio
Cáceres acogerá la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a finales de marzo
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, creado en 1993, agrupa a quince ciudades españolas con el objetivo de defender su patrimonio y promover políticas comunes.
Cáceres será sede, a finales del próximo mes de marzo, de la Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, un encuentro que reunirá en la capital cacereña a representantes de las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así se ha acordado durante la Asamblea celebrada en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR).
La reunión tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo y coincidirá con la entrega del Premio Patrimonio 2025, que en esta edición ha recaído en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, en reconocimiento a su compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico.
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, valoró de forma muy positiva la elección de la ciudad como sede del encuentro y ha señalado que «es un orgullo para Cáceres poder acoger a finales de marzo la Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, coincidiendo además con la entrega del Premio Patrimonio a la Fundación Tatiana; una institución con sede en uno de los máximos exponentes de nuestra ciudad monumental, como es el Palacio de los Golfines».
Asimismo, el alcalde ha destacado que «será un fin de semana de intenso trabajo, en el que aprovecharemos para desplegar todos nuestros encantos, para que Cáceres y su 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad quede grabado en el recuerdo de todos».
Otras acciones aprobadas en Fitur
Además de la designación de Cáceres como sede de la próxima Asamblea, durante las reuniones celebradas en Fitur el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España aprobó diversas iniciativas estratégicas. Entre ellas, la puesta en marcha de un proyecto de voluntariado auspiciado por la UNESCO, orientado al apoyo de iniciativas culturales y educativas relacionadas con la protección, difusión y transmisión del patrimonio.
La experiencia piloto de este proyecto se desarrollará en la ciudad de Ávila, con el objetivo de implicar a la juventud en la sensibilización y defensa del patrimonio, así como de generar metodologías que puedan extenderse posteriormente al conjunto de las ciudades que integran el Grupo.
Igualmente, se acordó reforzar la participación conjunta en convocatorias nacionales e internacionales, estableciendo una hoja de ruta destinada a impulsar la actividad cultural y deportiva compartida de las quince ciudades, mediante la concurrencia coordinada a proyectos de ámbito nacional, europeo e internacional.
En el ámbito de la cooperación internacional, el Grupo ratificó su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones institucionales, avanzando en la renovación de la colaboración con la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial de México, con el objetivo de intensificar los intercambios culturales y el desarrollo de proyectos conjuntos.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, creado en 1993 y declarado asociación de Utilidad Pública, agrupa a quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Su finalidad es la defensa conjunta de este patrimonio excepcional, así como el impulso de políticas comunes que contribuyan a la calidad de vida de sus ciudades y a su proyección cultural y turística.
