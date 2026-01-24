Cáceres defiende desde el Cefot la independencia de España para no rendir cuentas a otros estados ante cualquier intervención

La emoción se palpó en el ambiente desde primera hora de la mañana. Los aparcamientos del recinto ferial comenzaron a llenarse temprano de vehículos de familiares cargados de ilusión, conscientes de que hijos, nietos o parejas iban a protagonizar uno de los momentos más relevantes en la vida de un militar: la jura de bandera. El Patio de Armas del Centro de Formación de Tropa nº 1 (Cefot) de Cáceres acogió este sábado la ceremonia correspondiente al segundo ciclo del año 2025, presidida por el rey Felipe VI, ante más de 10.000 personas en las gradas de la explanada y con 1.378 soldados dispuestos a expresar su compromiso con España.

Representantes institucionales

A la cita asistió también el Consejo Superior del Ejército, que celebró una reunión en Cáceres coincidiendo con el acto, integrado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador de Enseñat y Berea, junto a 19 tenientes generales de las Fuerzas Armadas. El murmullo del público fue constante hasta el inicio de la ceremonia, que quedó en silencio con la llegada del monarca a la explanada al son del Himno de España, interpretado por la Banda de Guerra. Felipe VI pasó revista a las formaciones y, antes de ocupar el espacio reservado como mando supremo de las Fuerzas Armadas, saludó a diversas autoridades civiles y militares, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el teniente alcalde de Cáceres, Emilio Borrega; el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero; o el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. También acudieron la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro; el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La jura

Pasadas las doce y cuarto del mediodía, los distintos grupos de soldados comenzaron a besar su correspondiente enseña. La jura contó con la escuadra de gastadores del Cefot, la banda de guerra de la Brigada Extremadura XI, la unidad de música de la Academia de Infantería, el mando de la formación y las compañías 'Francisco Pizarro', 'Alonso de Mendoza', 'Hernán Cortés' y 'Martín Cerezo'. Los militares juraron ante cuatro enseñas: las banderas del Regimiento de Infantería Saboya, de la Aviación del Ejército de Tierra, del Cefot nº 1 y el estandarte del Regimiento Acorazado Castilla.

La ceremonia se celebró tras unas diez semanas de instrucción, con una fase inicial de adaptación y un periodo posterior de formación general. Tras una semana de descanso, los alumnos regresaron al centro para completar dos meses y medio de Formación Específica antes de incorporarse a sus destinos, previstos para mediados de abril, y permanecieron en la ciudad hasta entonces.

El coronel director del Cefot, Álvaro Kromer Espejo, intervino para destacar el compromiso y la vocación de los jóvenes que protagonizaron la jornada, y subrayó que, pese a pertenecer a una nueva generación, compartieron los mismos valores de entrega y sacrificio que quienes les precedieron. Definió la carrera militar como "la más solidaria", al garantizar la paz y el bienestar de la mayoría gracias al sacrificio de unos pocos, y recordó que la jura de bandera constituyó el acto más importante en la vida de un soldado.

Nuevos militares

Kromer insistió en la necesidad de que los nuevos militares fueran plenamente conscientes del juramento realizado, y puso el acento en el significado de la bandera de España como símbolo de nación, soberanía, independencia y unidad territorial. Advirtió de que "en la milicia no tienen cabida las promesas vacías ni la tibieza de carácter" y apeló a la disciplina, la lealtad al Rey y a los mandos, así como a actuar siempre pensando en el interés general. En este contexto, señaló que "la unidad territorial hace referencia a mantener nuestro país intacto ante cualquier intervención, un concepto valiosísimo en estos tiempos en los que la defensa nacional debe ser preocupación de toda la sociedad".

El coronel tuvo también palabras de reconocimiento para las familias de los soldados, a quienes agradeció los valores inculcados a los jóvenes, y para el personal militar y civil del centro, responsable de su formación. Señaló que los alumnos "ya no eran los mismos que abandonaron sus hogares semanas atrás" y recordó que "la vida militar no había hecho más que empezar", con un compromiso que debía renovarse a diario en las unidades.

Ceremonia

La ceremonia concluyó con el homenaje a quienes dieron su vida por España, un acto habitual en este tipo de celebraciones. Se depositó una corona con la enseña nacional frente a la estatua que presidió la explanada y se guardó un momento de recuerdo para las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Tras ello, la compañía 'Francisco Pizarro' realizó un disparo de fogueo, se recitó el decálogo del buen soldado y, nuevamente con el Himno de España, se puso fin a la jura de bandera.