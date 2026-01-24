Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso

Este jueves tuvo lugar en el edificio de Múltiples, en Clara Campoamor, la reunión de la comisión de escolarización de Cáceres. En él participaron diversos organismos de diferente índole. La Junta de Extremadura estuvo representada en una inspectora de educación, y el Ayuntamiento de Cáceres en el concejal de Educación, Jorge Suárez.

Además, sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de los Trabajadores (UGT), CSIF, el sindicato de educación Anpe, el Equipo de Orientación Educativa Pedagógica (EOEP) o el CEAMPA, entre otros, hicieron acto de presencia.

El presidente de la comisión fue Mario Fernández León y el objetivo de la reunión es definir el número de plazas vacantes para el próximo curso en los institutos de Educación Secudaria Obligatoria (ESO) en la ciudad de Cáceres. Es decir, la cantidad de alumnos que pasan de primaria a la ESO.

El número de plazas se divide en 3 distritos, y la cifra exacta aún no se conoce. Desde la Junta de Extremadura apuntan que no se podrán conocer hasta próximas fechas. Suele ser en primavera cuando, mediante rueda de prensa, aporten los datos oficiales, de Cáceres y de toda Extremadura.

Comisión de escolarización. / Pablo Parra

Comisión

La comisión de escolarización es un órgano colegiado encargado de organizar y supervisar el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos públicos y concertados de una determinada zona. Su principal función es garantizar que el reparto de plazas escolares se realice de forma equitativa, transparente y conforme a la normativa vigente, teniendo en cuenta criterios como el número de vacantes, la distribución por distritos y las necesidades educativas del alumnado.

Noticias relacionadas

Este órgano está integrado por representantes de la administración educativa, del Ayuntamiento, de los centros escolares, de las familias y de los sindicatos, entre otros agentes del ámbito educativo. A través de su trabajo, la comisión busca coordinar a las distintas instituciones implicadas y asegurar la igualdad de oportunidades, así como resolver posibles incidencias que puedan surgir durante el proceso de escolarización.