Educación
Cáceres perfila el número de plazas vacantes de la ESO de cara al próximo curso
En la comisión de escolarización de Cáceres participan la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y sindicatos como CCOO y UGT para organizar el proceso de admisión del alumnado.
Este jueves tuvo lugar en el edificio de Múltiples, en Clara Campoamor, la reunión de la comisión de escolarización de Cáceres. En él participaron diversos organismos de diferente índole. La Junta de Extremadura estuvo representada en una inspectora de educación, y el Ayuntamiento de Cáceres en el concejal de Educación, Jorge Suárez.
Además, sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de los Trabajadores (UGT), CSIF, el sindicato de educación Anpe, el Equipo de Orientación Educativa Pedagógica (EOEP) o el CEAMPA, entre otros, hicieron acto de presencia.
El presidente de la comisión fue Mario Fernández León y el objetivo de la reunión es definir el número de plazas vacantes para el próximo curso en los institutos de Educación Secudaria Obligatoria (ESO) en la ciudad de Cáceres. Es decir, la cantidad de alumnos que pasan de primaria a la ESO.
El número de plazas se divide en 3 distritos, y la cifra exacta aún no se conoce. Desde la Junta de Extremadura apuntan que no se podrán conocer hasta próximas fechas. Suele ser en primavera cuando, mediante rueda de prensa, aporten los datos oficiales, de Cáceres y de toda Extremadura.
Comisión
La comisión de escolarización es un órgano colegiado encargado de organizar y supervisar el proceso de admisión del alumnado en los centros educativos públicos y concertados de una determinada zona. Su principal función es garantizar que el reparto de plazas escolares se realice de forma equitativa, transparente y conforme a la normativa vigente, teniendo en cuenta criterios como el número de vacantes, la distribución por distritos y las necesidades educativas del alumnado.
Este órgano está integrado por representantes de la administración educativa, del Ayuntamiento, de los centros escolares, de las familias y de los sindicatos, entre otros agentes del ámbito educativo. A través de su trabajo, la comisión busca coordinar a las distintas instituciones implicadas y asegurar la igualdad de oportunidades, así como resolver posibles incidencias que puedan surgir durante el proceso de escolarización.
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Nuevos cortes en la A-66 a la altura de Cáceres para construir la variante de Malpartida: estos son los itinerarios alternativos
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres